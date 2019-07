Mobiilne kiiruskaamera "Ringvaates": Gonsiori tänaval tabati tunniga 15 rikkujat

Kolmapäeva õhtul kella 17 ajal telemaja juurde püsti pandud mobiilne kiiruskaamera tabas tunni ajaga 15 kiiruseületajat, seejuures esimese 20 minuti jooksul lausa kümme rikkujat.

"15 rikkujat tunnis ühel tänavalõigul on ikkagi palju," märkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo saates.

Loigo ütles, et see on kindlasti rohkem kui üks politseipatrull oleks suutnud tunniga ära menetleda.

Mobiilsed kiiruskaamerad on töötanud alates 5. juulist ning nende alusel on siiani välja saadetud 1910 trahviteadet.

Mobiilse kiiruskaamera eelis patrulli ees on see, et seda saab kasutada kohtades, kus on suured kiirused ja kus politseinikul oleks ohtlik autosid peatada.

PPA-l on kokku kaheksa mobiilset kiiruskaamerat - igal prefektuuril kaks.