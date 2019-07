Briti peaministriks pürgivad konservatiivid Boris Johnson ja Jeremy Hunt lubasid mõlemad, et loobuvad Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumisleppes vastuolulisest Iiri kaitsemeetmest.

Naelsterling langes avalduse järel 27 kuu madalaimale ehk 1,2408 dollarile, kuivõrd kandidaatide sõnavõtt teeb tõenäolisemaks Ühendkuningriigi leppeta lahkumise EL-ist.

Briti parlament on peaminister Theresa May lahkumisleppe korduvalt tagasilükanud, seda suuresti Iiri kaitsemeetme tõttu, mis peaks hoidma pärast Brexitit avatuna piiri Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i liikmesriigi Iirimaa vahel.

Brexiti toetajate hinnangul jätaks see Ühendkuningriigi Euroopa Liidu kaubandusreeglitega liiga tihedalt seotuks. Mõned neist nõuavad, et kaitsemeetmele seataks konkreetne ajapiirang, et vältida selle tähtajatut kehtivust.

Esmaspäeval ütles Konservatiivse partei juhivalimiste favoriit Johnson debati käigus, et tõrjub "ajapiiranguid või ühepoolseid tagavaraluuke ja kõiki neid keerulisi vahendeid", sest see "probleem on väga fundamentaalne".

Tema rivaal Jeremy Hunt nõustus, et kaitsemeetmest tuleb loobuda.

Ühendkuningriik peaks blokist lahkuma 31. oktoobril ja peaministriks pürgijate seisukohad on teinud leppeta Brexiti aina tõenäolisemaks, kuivõrd EL-i liidrid on rõhutanud, et kaitsemeetmeta lepet ei tule.

Avatud piir on oluline piirkonna majanduse aga ka rahuprotsessi jaoks, mis tegi lõpu aastakümneid kestnud vägivallale Põhja-Iirimaal.

Briti parlamendi Põhja-Iiri komisjoni juht Simon Hoare ütles, et "see on väga, väga ohtlik samm, mille mõlemad mehed näisid eile astuvat".

Ta ütles usutluses Sky Newsile, et füüsilise piiri tagajärjed on mõeldamatud.

Majandusteadlaste hinnangul häiriks leppeta Brexit tõsiselt kaubandust ja viiks Ühendkuningriigi majanduslangusesse. Küsitluste järgi on enamik britte leppeta Brexiti vastu. Konservatiivse Partei 160 000 liiget, kes valivad järgmist peaministrit, on aga leppeta Brexiti poolt.

Euroopameelne konservatiivide parlamendisaadik Dominic Grieve, kes osaleb parlamendi katses leppeta lahkumine peatada, süüdistas erakonna juhikandidaate äärmuslusele alla vandumises.

"Selle tulemusel muutuvad valikud halvemaks ja halvemaks," ütles ta.