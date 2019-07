"Oli ju näha, et sellega püüti mõjutada Ratast. Peaminister ei ole küll reageerinud, aga seda oodatakse...," kirjutas Savisaar oma sotsiaalmeedia kontol.

"President ütles, et tema vihkab EKRE-t. See oli jahmatamapanev avaldus. Saan aru, et Kaljulaid on Isamaaliidu president ja peabki nii rääkima. Aga ma ei usu, et keegi tema eelkäijatest oleks nõnda väljendanud parlamendipartei suhtles," tõdes Savisaar.

"Ka riigipeal peabki oma arvamus olema, aga ta ei tohi nii selgelt ühte väravasse mängida," leidis Keskerakonna kauane liider.

Väljaanne Foreign Policy avaldas neljapäeval intervjuu, mille president Kaljulaid oli andnud mai lõpus ja milles ta EKRE poliitikuid nende väljaütlemiste pärast teravalt kritiseeris. "Ma vihkan neid nende käitumise pärast ja vabandan selle mulje pärast, mida see (käitumine - ERR) võib jätta," ütles Kaljulaid.

Seepeale teatas EKRE esimees, siseminister Mart Helme, et tema hinnangul peaks president Kaljulaid ametist tagasi astuma.