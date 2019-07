Esmaspäeva öösel alates saartest pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Pärast keskööd pöördub tuul lõunakaarde, puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on lääne pool taevas pilves ja sadu levib Lääne-Eestisse. Ka ida pool pilvisus tiheneb, kuid ilm on veel kuiv. Õhusooja on siis 17 kuni 20 kraadi.

Päeval sajab hoovihma juba mitmel pool Eestis, on äikest ja kohati on sadu tugev. Ennelõunal puhub Lääne- ja Lõuna-Eestis lõunakaare, Kirde-Eestis ida- ja kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 17 kuni 22, Kirde-Eestis tõuseb õhutemperatuur aga kuni 25 kraadini.

Õhtulgi sajab mitmel pool hoovihma ja pole välistatud ka äike. Sooja on aga kuni 20 kraadi.

Tõenäoliselt sajab hoovihma veel ka teisipäeval, väiksem on sajuvõimalus aga Ida-Eestis.

Alates kolmapäevast peaks saama nautida juba kuiva ilma. Taevas särab päike ja sooja on keskmiselt 25 kraadi, kuid päevamaksimumid võivad tõusta isegi 30 C lähedale.