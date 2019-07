Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk on optimistlik ja usub, et suur osa seal põlevkivienergeetikas töötavatest inimestest, keda ootab ees koondamine, leiab endale uue töö.

Teelahk rääkis rahvusringhäälingu uudisteportaali intervjuusaates "Otse uudistemajast" Toomas Sildamile antud usutluses, et Eesti Energiast arvatavalt kuni 1300 inimese koondamine pole katastroof.

Ta meenutas, et kaheksa aasta eest oli Ida-Virumaal ametlikult 10 000 töötut, praegu on neid arvel 5700.

"Osaliselt on Ida-Virumaal töötuks jäämine paratamatu, kuna on olnud suurettevõtted, kes enam ei saa tegutseda nii suure töötajaskonnaga, on paremad masinad, kus tullakse toime vähema arvu inimestega," sõnas Teelahk. "Meil on põhimõte, et ei jääks pikaajalisi töötuid."

Põxitit ehk põlevkivienergeetika järk-järgulist vähendamist ja lõpuks sellest loobumist pidas ta möödapääsmatuks, öeldes, et selles suunas liigutakse samm-sammult juba aastaid, kuid see ei tähenda, et kaevandustega ja maavaradega seotud tööd otsa saaksid.

Koostöö töötukassa Ida-Virumaa osakonna ja ettevõtete vahel annab eelhoiatuse, kui kusagil kavandatakse koondamist. "Läheme kohale ja iga inimese puhul vaatame tema tausta ja pakume ümberõpet," sõnas Teelahk.

Ta lisas, et väga edukas on olnud töötukassa programm "Tööta ja õpi". Seal osalevad nimesed, kellel on töökoht olemas, kuid kes arvestavad sellega, et neil tuleb kunagi midagi muud teha. Töötukassa poole on seoses selle programmiga pöördunud üle 4000 inimese. "Meie juurde tulevad töötavad inimesed ja see on väga hea."

Küsimusele, kas töötuks jäävaid Ida-Virumaa inimesi võiks kuhugi niiöelda mujale ümber paigutada, vastas Teelahk: "Niisama seda teha ei saa, iga inimene on vaba inimene vabal maal. Me ei saa ühele kaevurile öelda, et sina pead minema sinna. Kuid Inimene peab arenema, sest maailm muutub kiiresti. Ei ole superlahendusi, aga töötukassas oleme meie inimese kõrval."

Ettevõtjatele esitas Teelahk üleskutse: "Tulge Ida-Virumaale, meil on inimesi." Ta rõhutas, et Ida-Virumaa inimesed on harjunud tööd tegema ning nagu viimane aastakümme näitab, suudavad ka ümber õppida ja kohaneda.