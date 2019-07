Narva ärimees ähvardab riigigümnaasiumi ehitamise kohtus vaidlustada

Narva riigigümnaasium peaks uksed avama kolme aasta pärast. Uue kooli krundil paiknevad kolemajad lammutatakse, kuid neist vaevalt kümne meetri kaugusel asuvad osaühingule Nakro kuuuluvad garaažid, kus tegeletakse suuremate sõidukite hooldusega. Garaažide kommunikatsioonid ja juurdepääsutee kulgevad läbi tulevase kooli krundi ning lammutustööde ja ehituse algusega töö seiskuks.

"Kujutage ette, et kümne meetri kaugusel hakatakse lammutama kolmekorruselist hoonet. Kuidas võiks sellistes tingimustes töö garaažides jätkuda? Kuidas me oma territooriumile pääseme, kui ainus ligipääsutee ja kommunikatsioonid kulgevad läbi kooli krundi? Faktiliselt meie töö blokeeritakse. Kui lammutustööd algavad, siis seiskub meil kõik," ütles Brokk.

Broki sõnul oleks ta valmis äritegevuse kooli kõrvalt mujale kolima tingimusel, et linn annab talle asenduskrundid. Kui aga linnavalitsusega kokkuleppele ei jõuta ja ehitustegevus peaks töö garaažides seiskama, kavatseb ettevõtja riigigümnaasiumi ehitust kohtu kaudu takistada.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ei kahtle, et riigigümnaasium õigeks ajaks valmis saab, kuid läbirääkimised garaažiomanikuga pole seni tulemust andnud.

Ärimees Brokk on uue riigigümnaasiumi ehitamise poolt tingimusel, et see ei peaks toimuma tema äri hävitamise hinnaga.