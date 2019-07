Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles teisipäeval ajakirjanikele, et ettevõttes on käimas tootmisplaanide koostamine.

"Koondamised sõltuvad sellest, et kui palju me põlevkivi kaevandame. Augusti lõpus vaatame, et kas on sel aastal veel vaja koondada või mitte," tähendas Sutter. Ta lisas, et koondamisi on Eesti Energial olnud kõigis üksustes, mitte ainult põlevkivisektoris.

Majandusminister Taavi Aas on öelnud, et CO2 kvoodi hinnatõus võib tuua kaasa kuni 1000 inimese tööta jäämise Ida-Virumaal. Energeetikute Ametiühingute Liidu hinnagul võib see number olla veelgi suurem.