"Tõepoolest, töökindlus pole olnud selline, nagu meil garantiitingimused ette näevad. Ta on olnud oluliselt väiksem ja täna meil leping ja garantiiperiood katab ka selle, et need rikked saavad tarnija ehk General Eelectricu kulul likvideeritud ja üleplaanilised katkestused saavad ka kompenseeritud," ütles Sutter teisipäeval pressikonverentsil.

Tema sõnul peetakse praegu ehitajaga läbirääkimisi ja loodetavasti kajastub osa nendest trahvidest juba selle aasta aruandes.

"Garantiiperiood on kaks aastat vastuvõtmisest ehk 2020. aasta augustini. Loodame, et selle raames saavad kõik nii-öelda lastehaigused likvideeritud," lisas Sutter.

Küsimusele, kas Auveres toodetud elekter oleks madala elektri börsihinna ja kõrge süsihappegaasi (CO2) kvoodi hinna tingimustel ka turule pääsenud, vastas Sutter, et Eesti Energial on piisavalt tootmisvõimsusi ning midagi tootmata ei jää.

"Teised elektrijaamad, mitmed plokid on reservis, samas on tõsi see, et Auvere on meie kõige efektiivsem ja konkurentsivõimelisem üksus. Ilmselt oleks sama elektri toodangu pealt teeninud rohkem kasumit [...] veelkord, meile siit kahju ei peaks tekkima, sest trahvid kompenseerivad selle," rääkis Eesti Energia juht.

Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine kuuluv Auvere elektrijaam seiskus mai keskpaigas jaama välise soojusvaheti lekke tõttu, rike kõrvaldati 21. juuniks. Seejärel töötas jaam kuni 28. juuni õhtuni ja jäeti planeeritult reservi.

2. juuli hommikul kell 5 käivitati Auvere jaam uuesti ning siis plaaniti see tööle jätta, kuid juba järgmisel päeval läks elektrijaam uuesti remonti.

Pärast remonti teostatakse jaama plaanipärane hooldus ning töösse võetakse Auvere jaam plaanide kohaselt septembri alguses.

Auvere elektrijaama Eesti Energiale ehitanud General Electric maksis teadaolevalt Eesti energiafirmale elektrijaama üleandmise hilinemise tõttu 106 miljonit eurot trahve, mis katab saamata jäänud tulu seoses sellega, et elektrijaam ei saanud õigel ajal täisvõimsusel töötada.

Plaanide järgi pidi Eesti Energia jaama ehitajalt üle võtma 2015. aastal, kuid täielikult hakkas riigifirma seda käitlema eelmise aasta augustis. Jaama üleandmine viibis, kuna probleeme oli tolmufiltri ja õhuheitmetega.

2017. aasta augustis lõpetas General Electric Auvere elektrijaamas uue kottfiltri paigaldustööd, mis tagavad, et heitmed on normis.

Sutteri sõnul tuleneb praegune trahv töökindluse nõude tõttu: iga protsendipunkt, mis jääb alla garantiitingimustes ettenähtu, on hinnastatud või maksustatud.