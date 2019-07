Vene piirivalve poolt Kaliningradi lähistel kinni peetud Eesti meeskonnaga Soome kalalaeva Roxen kapteni tõkendit on muudetud, kuid kas see annab talle võimaluse riigist lahkuda, ei ole veel teada.

Vene uudisteagentuur Interfax edastas teisipäeval kapteni advokaadi Igor Voskoboiniku sõnad, et meremees ei pea enam Kaliningradi hotellis kohtuistungit ootama ja võib riigist lahkuda. Samas Roxeni omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum seda väidet ei kinnitanud ning ütles, et advokaat alles uurib, mida tõkendi muutmine tähendab.

"Uurimisorganid tühistasid röövpüügi kriminaalasjas riigist mittelahkumise tõkendmeetme. Laeva kapten, Eesti kodanik Rezo Kimmel võib Venemaalt lahkuda, kuid peab naasma Kaliningradi kohtuistungitele," ütles advokaat Interfaxile. Lähimad istungid peetakse augustis.

Baumi sõnul tuli teade tõkendi muutmisest Vene prokuratuurilt esmaspäeva õhtul ning milles muutused seisnevad, ei ole veel selge. "Näiteks see, kas ta peab kohtusse ütlusi andma tulema või ei pea," selgitas ta.

Ka Eesti välisministeeriumi pressiesindaja ütles teisipäeval ERR-ile, et neil ei ole veel ametlikku infot Roxeni kapteni osas.

Venemaa võimud pidasid Soome lipu all sõitva, kuid Eesti firmale Morobell kuuluva kalalaeva Roxen kinni 10. mail Kaliningradi lähistel, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks oli neli Eesti kodanikku.

Morobell juhatuse liige Baum on öelnud, et Roxen sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval umbes 350 tonni kala, millest valdav enamus oli püütud Euroopa Liidu vetes, Vene majandusvööndist püütud kala koguseks hinnati sel hetkel traalis olnud 7,5 tonni.

Venemaa võimud vabastasid Roxeni 26. juunil, kuid selle kapten jäeti hotelliaresti. Baum ütles ERR-ile, et Vene võimud võtsid laevalt ära navigatsiooniseadmed, et neid käimasoleva menetluse raames uurida.

Baumi sõnul menetlevad Vene võimud juhtumit kriminaalasja raames, kus eeldatakse, et kapten kuritarvitas oma ametiseisundit ja sõitis teadlikult Vene majandusvetesse. Varasemalt oli alustatud uurimist haldusmenetluse raames.

Kaliningradi oblasti prokuratuur on Roxen eestlasest kaptenile väidetava röövpüügi eest esitanud 50 miljoni rublase ehk ligi 700 000 eurose tsiviilhagi. Traaleri omanikfirma on laeva vabastamise eest maksnud kautsjoniks 720 000 eurot.

Morobelli juhatuse liige on kritiseerinud Vene võimude käitumist, mis tema hinnangul ei ole lähtunud Euroopa Liiduga sõlmitud kalandusleppe vaimust. "Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud lepingus on kirjas, et selliste rikkumiste korral peab olema mõistlik kautsjon ja laev tuleb viivitamatult vabastada koos meeskonnaga. Aga me oleme siin praeguseks juba ligi kaks kuud seisnud, kautsjon ei ole mõistlik ja ka kaptenit pole vabaks lastud," rääkis Baum juuni ERR-ile.

Postimees teatas eelmisel nädalal, et Kaliningradi oblasti kohus pikendas 23. juulil kahe kuu võrra Roxen eestlasest kapteni kinnipidamistähtaega.