Venemaa esitas Roxeni kaptenile süüdistuse

"Eile õhtul esitati kaptenile süüdistus ja kohtuisting on määratud kolmapäevaks," ütles välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Anneli Kolk reedel ERR-ile.

Tema sõnul ei saa veel täpselt öelda, mis süüdistuses seisab. "Süüdistus esitati eile õhtul päris hilja ning me pole seda veel analüüsinuid. Eks seda peaks kõigepealt firma, advokaadi ja kapteniga arutama ja analüüsima. Kolmapäeval on kohtuistung, siis peaks rohkem selguma," rääkis Kolk. Tema sõnul ülejäänud kolmele meeskonnaliikmele süüdistust ei esitatud.

Kolgi sõnul viibis konsul neljapäeval pikalt meeskonna juures ning tema kinnitusel on meeskonna meeleolu hea. "Konsul kiitis meeskonda, ütles, et kohe näha, et meremehed. Vaim on kõrge, kõlab huumor ja mehed ei kurda," rääkis asekantsler.

Eesti konsul on ka saavutanud hea kontakti Vene välisministeeriumi esindajaga Kaliningradis, sealse piirivalvega ja sadamakapteniga. "Ta sai ka loa sadama territooruiumil viibimiseks," rääkis Kolk.

Tema sõnul ei ole veel teada, kas konsul saab osaleda kolmapäeval kohtuistuingil.

Venemaa võimud pidasid Kaliningradi lähistel kinni Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen kinni ülemöödunud nädalal, laeva meeskonnaks on Eesti kodanikud. Vene meedia väitel süüdistatakse Venemaa majandusvööndis kinni peetud laeva meeskonda kalastusreeglite rikkumises.

Kalalaeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval Euroopa Liidu vetest püütud kala umbes 350 tonni, sellest Vene vetest püütud kala on 7,5 tonni. Praeguseks on kala laevalt teisaldatud.