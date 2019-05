Välisministeerium kinni peetud kalalaevast: ootame Venemaa edasisi samme

"Teeme koostööd kõigi osapooltega ning oleme nendega tihedast suhtluses. Samuti teeb koostööd ettevõte oma advokaadi ja esindajaga. Praeguse seisuga uusi arenguid ei ole olnud ning ootame Venemaa ametivõimude edasisi samme," kommenteeris Vask ERR-ile.

Venemaa võimud pidasid möödunud nädala kolmapäeval Läänemerel Kaliningradi lähistel kinni Soome lipu all sõitva kalalaeva, mille meeskonnaks on Eesti kodanikud. Vene meedia väitel süüdistatakse Venemaa majandusvööndis kinni peetud laeva meeskonda kalastusreeglite rikkumises.

Kalalaeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum kinnitas eelmisel neljapäeval ERR-ile, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga, kuna laev sõidab Soome lipu all ning saadab meremeeste abistamiseks Kaliningradi oma konsuli.

Eesti konsul Kirsti Anipai-Tõniste käis reedel Kaliningradis kinni peetud nelja Eesti kodanikuga kohtumas, ent sõitis laupäeval Moskvasse tagasi.

Raivo Baum ütles reedel, et meeskond kuulati võimude poolt üle ja nüüd oodatakse otsust.