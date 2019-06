"Roxen vabastati eile õhtul, aga kapten jäeti veel kriminaaluurimise alla. Ta peab uurimise ajal kuu aega hotellis elama, kus peab kaks korda päevas ennast registreerima," ütles laeva Eesti omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum kolmapäeval ERR-ile.

Tema sõnul võtsid Vene võimud laevalt ära navigatsiooniseadmed, et neid käimasoleva menetluse raames uurida. "Laev tuleb sadamasse, tal on ette nähtud Taanis dokki minek lähiajal," rääkis Baum.

Sama teatas kolmapäeval ERR-ile ka Eesti välisministeerium. "Eile õhtul vabastasid Venemaa ametivõimud traaleri Roxen, mis tänaseks on juba lahkunud Venemaa vetest ja on teel Taani. Venemaalt lubati lahkuda ka meeskonnaliikmetel, välja arvatud kaptenil, kes peab kohtumenetluse ajaks jääma Kaliningradi. Välisministeerium jätkab kapteni nõustamist ja konsulaarabi andmist," ütles välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk pressiesindaja vahendusel.

Baumi sõnul menetlevad Vene võimud juhtumit kriminaalasja raames, kus eeldatakse, et kapten kuritarvitas oma ametiseisundit ja sõitis teadlikult Vene majandusvetesse. Varasemalt oli alustatud uurimist haldusmenetluse raames.

Morobelli juhatuse liige kritiseeris ka Vene võimude käitumist, kes tema hinnangul ei ole lähtunud Euroopa Liiduga sõlmitud kalandusleppe vaimust. "Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud lepingus on kirjas, et selliste rikkumiste korral peab olema mõistlik kautsjon ja laev tuleb viivitamatult vabastada koos meeskonnaga. Aga me oleme siin praeguseks juba ligi kaks kuud seisnud, kautsjon ei ole mõistlik ja ka kaptenit pole vabaks lastud," rääkis Baum. Morobell maksis laeva vabastamise eest kautsjoniks 720 000 eurot.

Baum tunnustas Soome, mille lipu all Roxen sõidab, ja Eesti välisministeeriume, kelle pöördumised aitasid tema hinnangul kaasa laeva vabastamisele.

"Kahju, et meeskond pidi siiski ligi kaks kuud laevas üsna rasketes tingimustes elama, kus vahepeal tõusis temperatuur juba 40 kraadini, aga neid ei lubatud laevalt lahkuda", rääkis ta. Baumi sõnul pressiti meeskonnalt välja ka valetunnistusi, lubades nende vastu meestele paremat kohtlemist.

Venemaa võimud pidasid Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen kinni 10. mail Kaliningradi lähistel, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks on neli Eesti kodanikku. Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval umbes 350 tonni kala, millest valdav enamus oli püütud Euroopa Liidu vetes, Vene majandusvööndist püütud kala koguseks hinnati sel hetkel traalis olnud 7,5 tonni.