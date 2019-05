Vene võimude poolt Kaliningradi lähistel kinni peetud Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum kinnitas ERR-ile antud lühikommentaaris, et tegemist on nende alusega, mis navigatsioonivea tõttu Vene majandusvööndisse sisenes.

"Laev oli legaalsel kalapüügil ja tegemist oli navigatsiooniveaga, mistõttu kalduti trajektoorilt kõrvale ja siseneti teadmatult Venemaa Föderatsiooni majandusvööndisse," lausus Raivo Baum.

Haapsalu ettevõtte Morobell teine juhatuse liige Aldona Baum toonitas omapoolses vastuses, et ettevõtte laev ei käinud röövpüüki tegemas.

"Kahetsusväärselt kalduti navigatsiooni vea tõttu teadmatult kursilt, mistõttu mõnd lühikest aega oldi Venemaa Föderatsiooni majandusvööndis. Arvestades, et tegemist on rahvusvahelise intsidendiga, siis on meie esmane proriteet meeskonna eest seismine ja olukorra lahendamine, et kalalaev koos meeskonnaga saaks sadamast lahkuda, millega me ka koostöös erinevate esindustega tegeleme," sõnas Baum. Ühtlasi rõhutas ka tema, et röövpüügiga meeskond ei tegelenud.

"Meeskonnaga on kõik hästi ja me oleme nendega kontaktis. Mõistame huvi, aga ei taha spekuleerida ja jagada kommentaare seni, kui midagi täiendavat ei ole ütelda," selgitas Baum.

Eesti saadab Kaliningradi konsuli

Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga, kuna laev sõidab Soome lipu all ning saadab meremeeste abistamiseks Kaliningradi oma konsuli.

"Eesti riik on valmis andma konsulaarabi ja saadab oma konsuli Kaliningradi, et abistada laeva meeskonda suhtlemisel Vene ametkondadega. Kapteni sõnul on meeskonnaga kõik korras ja ettevõte tegeleb aktiivselt lahenduste otsimisega," kinnitas Reinsalu.

Uudisteagentuuri TASS andmetel kahtlustatakse traaler Roxeni meeskonda kalastusreeglite rikkumises. Vene piirivalve pidas laeva kinni 10. mail ning see suunati Kaliningradi, vahendasid Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat. Teadaolevalt koosneb laeva meeskond Eesti kodanikest.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask ütles kolmapäeva õhtul ERR-ile, et ollakse tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga ja Soome peakonsulaadiga Peterburis ning ministeerium tegeleb jätkuvalt kõikide asjaolude täpsustamisega.

"Eesmärk on koostöös leida sündmusele kiire lahendus. Samuti oleme ühenduses laeva omanikufirma esindajatega, kellele on antud Eesti välisministeeriumi 24 tunni vältel töötav hädaabinumber meeskonnale edastamiseks. Meile teadaolevalt on laeva meeskonnaga kõik korras ning välisministeerium on valmis pakkuma neile konsulaarabi," sõnas Vask.