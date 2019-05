Uudisteagentuuri TASS andmetel kahtlustatakse traaler Roxeni meeskonda kalastusreeglite rikkumises. Vene piirivalve pidas laeva kinni reedel ning see suunati Kaliningradi, vahendasid Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat.

"Nimetatud laev oli sooritamas mereala bioloogiliste ressursside hankimist ja rikkus Venemaa seadusi," teatas föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) all asuv piirivalve kommentaariks.

Traaler Roxeni pardal oli väidetavalt 7,5 tonni kala.

"Meie andmetel koosneb laeva meeskond Eesti kodanikest ning soomlasi pardal ei ole," kommenteeris teemat Sanna Orava Soome Peterburi peakonsulaadist.

Peakonsulaat on olnud selles küsimuses kontaktis nii Vene välisministeeriumi, piirivalve kui ka laeva omaniku esindajatega. Eesmärgiks on, et juhtumi juriidiline käsitlemine oleks võimalikult kiire ning alus koos lastiga vabaneks võimalikult lühikese aja pärast.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask ütles ERR-ile, et ollakse tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga ja Soome peakonsulaadiga Peterburis ning ministeerium tegeleb jätkuvalt kõikide asjaolude täpsustamisega.

"Eesmärk on koostöös leida sündmusele kiire lahendus. Samuti oleme ühenduses laeva omanikufirma esindajatega, kellele on antud Eesti välisministeeriumi 24-tunni vältev töötav hädaabinumber meeskonnale edastamiseks. Meile teadaolevalt on laeva meeskonnaga kõik korras ning välisministeerium on valmis pakkuma neile konsulaarabi," sõnas Vask.

Postimees kirjutas, et kaubalaev Roxen kuulub Haapsalu ettevõttele Morobell, mis tegeleb Läänemerel tööstusliku kalapüügiga. Soome lipu all sõidab Roxen püügiõiguste ja kalapüügikvoodi tõttu.

Morobelli juht Raivo Baum ütles Postimehele, et Roxen sattus Venemaa majandusvööndisse elektronkaardi vea tõttu ja jätkas eksikombel kalapüüki.