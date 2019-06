"Meilt tahetakse seitsme ja poole tonni kala eest 720 000 eurot kaustjoni," ütles "Roxeni" Eesti omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum kolmapäeval ERR-ile.

Kautsjon määrati ettevõttele eelmise nädala lõpus ning sel nädalal kavatseb Morobell selle ära maksta, lisas Baum.

"Ehkki Euroopa Liidu ja Venemaa vahel sõlmitud kalanduslepingus on öeldud, et sellistel juhtudel tuleb määrata mõistliku suurusega kautsjon ja laev vabastada, siis meie hinnangul ei ole see mõistlik summa," märkis Baum, kuid lisas, et ettevõttel ei jää muud üle, kui see ära maksta.

Venemaa võimud pidasid Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen kinni 10. mail Kaliningradi lähistel, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks on neli Eesti kodanikku. Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval umbes 350 tonni kala, millest valdav enamus oli püütud Euroopa Liidu vetes, Vene majandusvööndist püütud kala koguseks hinnati sel hetkel traalis olnud 7,5 tonni.

Baum ütles, et ei saa siiski kindel olla, et Vene võimud traaleri ka pärast kautsjoni tasumist vabastavad, kuna laeva kaptenile on esitatud kriminaalsüüdistus ning laeva võidakse käsitleda kui kuriteo toimepanemise vahendit.

"Nad ütlevad, et traaler kahjustas Venemaa kalavarusid, ehkki kalavarud on ju tervel Läänemerel ühised," rääkis Baum.

Ta avaldas siiski lootust, et kautsjoni tasumisega saab olukord ettevõtte jaoks lahenduse.