Trump lubas hoiduda Hiinale uute tariifide kehtestamisest

"Washington ei kehtesta vähemalt esialgu uusi tariife ega tühista olemasolevaid," ütles Trump Osakas pärast G20 tippkohtumist toimunud pressikonverentsil. "Jätkame läbirääkimisi."

Samuti kinnitas Trump, et kaubanduskõnelused Hiinaga on pärast suurepärast vestlust Xiga taas "rööbastel".

"Meil oli president Xiga väga hea, ütleksin, et lausa suurepärane kohtumine," ütles Trump pärast kõnelusi.

Trump ütles kohtumise algul, et on valmis "ajalooliseks" kokkuleppeks Hiinaga. Xi märkis, et dialoog on "parem kui vastasseis".

Hetkel ei ole teada, kas Hiina-USA kõnelustel arutati ka Hiina tehnoloogiafirma Huawei üle puhkenud tüli.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.

Mais otsustas USA valitsus oma määrusega keelata Huawei toodete kasutamise Ühendriikides, sisuliselt keelates firma tegevuse oma turul, ja kandis Hiina telekomihiiu musta nimekirja, mis lõikab firma ära üliolulistest USA-s toodetud komponentidest. Viimase otsuse jõustamise otsustas Washington 90 päevaks edasi lükata.

Trump ütles kolmapäeval, et Hiina vajab kaubanduslepet Ühendriikidega, sest tema majandus on omadega rentslis.

Hiina ja USA riigipead kohtusid pärast kahe riigi kaubanduskõneluste katkemist mai esimeses pooles ja uute tariifide kehtestamist, mille järel on piirangute all ühtekokku 260 miljardi dollari väärtuses kahepoolset kaubandust.