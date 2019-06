USA: Huawei on Hiina valitsusega liiga tihedalt seotud

Hiina telekommunikatsioonifirma Huawei on Hiina valitsusega liiga tihedalt seotud, mille tõttu on seda keeruline usaldada, ütles USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan laupäeval.

"Eraettevõtete ühendus sõjaväega on liiga tihe. Hiinal on riiklik poliitika ja seadused, mille alusel tuleb andmeid jagada," ütles Shanahan Singapuris peetaval julgeolekukonverentsil Shangri-La Dialoog.

"Kui ma vaatan seda olukorda, siis riski on liiga palju... Nende võrgustike kaitsmises ei saa kindel olla," lisas Shanahan.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.

Mais otsustas USA valitsus oma määrusega keelata Huawei toodete kasutamise Ühendriikides, sisuliselt keelates firma tegevuse oma turul, ja kandis Hiina telekomihiiu musta nimekirja, mis lõikab firma ära üliolulistest USA-s toodetud komponentidest. Viimase otsuse jõustamise otsustas Washington 90 päevaks edasi lükata.

Hiina teatas reedel vastusammuna, et koostab ebausaldusväärsete välisfirmade ja välismaalaste musta nimekirja.

Hiina peab Shanahani sõnul lõpetama naabrite suveräänsuse õõnestamise

USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan ütles laupäeval Singapuri julgeolekufoorumil, et Hiina peab lõpetama oma naabrite suveräänsuse õõnestamise.

Shanahan lubas ühtlasi, et USA investeerib uutesse sõjalistesse tehnoloogiatesse, mis aitavad Aasiat vähemalt viie järgmise aasta jooksul stabiilsena hoida.

"Hiina saab ja sel peaks olema koostöösuhe ülejäänud regiooniga. Kuid käitumine, mis õõnestab teiste riikide suveräänsust ja tekitab Hiina kavatsuste suhtes usaldamatust, peab lõppema," ütles Shanahan foorumil Shangri-La Dialoog.

"Selle juhtumiseni seisame vastu lühinägelikule, kitsale ja kolkalikule tulevikuvisioonile ja seisame vaba ja avatud korra eest, mis on meile kõigile, kaasa arvatud Hiinale, kasuks tulnud," sõnas Ühendriikide kaitseametkonna juht.

Shanahani sõnul on USA sõjaliste investeeringute eesmärk tagada valmisolek võidelda värskete ohtudega, säilitada oma üleolek ja võime kaitsta liitlasi Aasias.

Põhja-Korea on jätkuvalt erakordne oht, mis vajab valvsuse säilitamist, lausus kaitseministri kohusetäitja, kes rõhutas ka, et USA täidab ka edaspidi oma kaitsekohustusi Taiwani suhtes.

Hiina näeb Taiwanit lahkulöönud provintsina, mis vajadusel jõuga taasühendatakse.

"India ja Vaikse ookeani piirkond on meie jaoks prioriteetne tegevusväli. Me kuulume siia. Me investeerime piirkonda," lausus Shanahan, kelle sõnul tõusevad Ühendriikide sõjalised investeeringud järgmise viie aasta jooksul märgatavalt.

Kaitseministri kohusetäitja sõnul tahab USA tagada, et "ükski vastane ei usuks, et suudab saavutada sõjalise jõu abil edukalt poliitilisi eesmärke".

Hiina sõjaväe keskkomisjoni ametnik Shao Yunming tervitas laupäeval USA jõupingutusi stabiliseerida kahe riigi sõjalisi suhteid, kui taunis Shanahani "ekslikke märkusi" Lõuna-Hiina mere ja Taiwani kohta.

"Taiwan on olnud algusest peale Hiina lahutamatu osa. Hiina tuleb ühendada...kui keegi tahab Taiwanit Hiinast eraldada, kaitseb Hiina sõjavägi iga hinna eest oma isamaad," lausus Shao.

Hiina peab endale kuuluvaks pea kogu Lõuna-Hiina merd, millest osi nõudlevad endale ka Taiwan, Brunei, Malaisia, Filipiinid ja Vietnam. Peking on ehitanud Lõuna-Hiina merele tehissaari ning asunud neid militariseerima.

USA ja tema liitlased korraldavad sellise maakahmamise vaidlustamiseks Hiina meelehärmiks merel regulaarselt meresõiduvabaduse operatsioone.

Pekingit ärritab ka USA ja teiste riikide sõjalaevade liikumine läbi Taiwani väina, mida ta peab enda territoriaalveteks.

Aprillis läbis väina Prantsuse sõjalaev ja Hiina merevägi reageeris sellele hoiatusega.

Prantsuse kaitseminister Florence Parly ütles laupäeval, et Pariis ei luba oma vägesid piirkonnast välja suruda.

"Me jätkame Lõuna-Hiina merel seilamist rohkem kui kaks korda aastas. Esitatakse vastuväiteid, tehakse kahtlaseid manöövreid merel, aga me ei lase ennast hirmutada leppima mis tahes kujul sündinud faktidega (fait accompli)," sõnas Parly.

Hiina saatis Singapuri julgeolekukonverentsile esimest korda alates 2011. aastast kaitseministri. Wei Fenghe peaks pidama foorumil kõne pühapäeval ja sellest oodatakse vastust Shanahani pöördumisele.

Hiina-USA rivaliteet kõrgtehnoloogia vallas ning üha hoogustuv kaubandussõda on asetanud raskesse olukorda paljud Aasia riigid, kellel on tihedad sõjalised sidemed Washingtoniga, kuid tugevad kaubandussuhted Hiinaga.

"Ebakindlad suhted USA ja Hiina vahel jäävad ilmseks Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna, eriti Kagu-Aasia riikide stabiilsust kujundavaks faktoriks," ütles Malaisia kaitseminister Mohamad Sabu laupäeval konverentsil.

"Kui Lõuna-Hiina merel peaks midagi juhtuma, kannatab selle tõttu ka maailm. Me peame suurendama kaitsealast diplomaatiat. Me armastame Ameerikat, kui sama käib ka Hiina kohta," sõnas ta.