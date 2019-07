Salvestis tankeri Stena Impero, Briti sõjalaeva HMS Montrose ja lähenevate Iraani sõjaväeüksuste raadiosidest avaldas Londonis baseeruv merejulgeoleku riskianalüütikute firma Dryad Global ja selle autentsust kinnitas Briti kaitseministeerium.

Iraani väed hõivasid Rootsi omanikuga tankeri reedel aktsiooni käigus, mis oli Suurbritannia hinnangul ebaseaduslik operatsioon Omaani vetes.

Iraani revolutsioonikaardi laupäeval avaldatud videos näidati kiirkaatritest ümbritsetud tankeri märgistusega laeva, mille pardale laskusid seejärel helikopterist suusamaski kandnud sõdurid.

Helisalvestises oli kuulda iraanlasi ütlemas Stena Imperole: "Teile antakse käsk: muutke oma kurssi kolm, kuus, null. Kolm, kuus, null (360) kraadi otsekohe. Kui te allute, tagatakse teie turvalisus."

Pärsia lahel viibiv Briti sõjalaevalt HMS Montrose öeldi Stena Imperole: "Kuna te olete läbi viimas transiidisõitu tunnustatud rahvusvahelises väinas, ei tohi rahvusvahelise õiguse alusel teie läbisõitu takistada ega kahjustada."

Seejärel võtsid iraanlased ühendust Briti sõjalaevaga. "Foxtrot 236, siin on SEPAH mereväe patrull-laev. Me ei kavatse esitada teile mingit väljakutset. Me ei kavatse väljakutset esitada. Me tahame inspekteerida laeva julgeolekukaalutlustel."

"SEPAH mereväe patrull-laev, siin Briti sõjalaev Foxtrot 236. Teie taotlused, mida te Stena Imperole edastate...takistavad tema läbisõitu. Te ei tohi MV Stena Impero läbisõitu takistada," vastas Briti sõjalaev.

HMS Montrose palus seejärel Iraani patrull-laeval kinnitada, et see ei kavatse rikkuda rahvusvahelist õigust ebaseadusliku katsega astuda MV Stena pardale.

Iraanlased kordasid oma sõnumit Stena Imperole: "Kui te allute, tagatakse teie turvalisus."

Briti kaitseministeerium kinnitas salvestise autentsust. "Me saime selle just kinnitatud. See on legitiimne," teatas ministeerium AFP-le.

Islamivabariigi teatel peeti tanker kinni pärast seda, kui see põrkas kokku kalalaevaga ega reageerinud hädakutsungile.

Laeva meeskonda kuulub 18 indialast, kolm venelast, lätlane ja filipiinlane.

HMS Montrose nurjas varem juulis Iraani patrull-laevade katse sundida oma sadamasse teine Briti lipu all sõitev tanker.

London kaalub Iraanile vastamise variante

London kaalub Briti lipu all sõitnud tankeri hõivamise tõttu Iraanile vastamiseks mitut valikuvõimalust, ütles Briti kaitseministeeriumi nooremminister Tobias Ellwood.

Iraani eliitväeosa revolutsioonikaardi üksused hõivasid tankeri Stena Impero reede õhtul Hormuzi väinas Omaani vetes ja viisid selle Bandar Abbasi sadamasse.

Filipiinide andmeil oli Rootsi omanikule kuulunud aluselt 18 indialast, kolm venelast, üks lätlane ja üks filipiinlane.

"Me kavatseme kaaluda tervet rida valikuvõimalusi," ütles Tobias Ellwood telekanalile Sky News.

Ta lükkas tagasi väited, et Suurbritannia oli hooletu oma Pärsia lahte läbivate kaubalaevade kaitsmises, kuid möönis, et kuninglik merevägi on liiga väike Briti huvide kaitsmiseks üle maailma.

"Ei, üldsegi mitte," ütles Ellwood vastuseks Sky Newsi küsimusele, kas Suurbritannia minetas valvsuse.

Nooremministri sõnul läbivad Briti laevad maailma meredel iga päev üle 100 meremiili pikkuse vahemaa ja on lihtsalt võimatu eskortida iga üksikut alust.

Stena Impero hõivamise ajal seilas Pärsia lahel umbes tunniajase teekonna kaugusel sellest Briti fregatt HMS Montrose.

Ellwood kutsus suurendama Briti kaitsekulutusi, et riik oleks paremini valmis vastama ohtude spektrile Ühendkuningriigi huvide vastu.

Suurbritannia saab endale kolmapäeval uue peaministri ning Konservatiivse Partei esimehe ja järgmise valitsusjuhi kohale konkureerivad eksvälisminister Boris Johnson ja praegune välisminister Jeremy Hunt.

Hunt, admirali poeg, on öelnud, et tahab tõsta Ühendkuningriigi kaitsekulutused 2,5 protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

"Kui me tahame jätkata rolli etendamist rahvusvahelisel areenil - pidades silmas, et ohud on muutumas - ja kõik toimub vahetult allpool täiemahulise sõja lävendit, peame investeerima rohkem meie kaitsevõimesse, sealhulgas kuninglikku mereväkke," sõnas Ellwood.

Kaitseministeeriumi nooreministri sõnul on Briti merevägi liiga väike riigi huvide edendamiseks maailmas ja tulevane peaminister peab seda tunnistama.

Hunt: Ühendkuningriik soovib pingeid Iraaniga maha võtta

London soovib deeskaleerida pingeid Teheraniga, ütles Briti välisminister Jeremy Hunt laupäeval pärast eriolukordade komitee kohtumist seoses Ühendkuningriigi lipu all sõitva tankeri hõivamisega Iraani poolt Pärsia lahel.

Kohtumine "kinnitas Ühendkuningriigi soovi deeskaleerida", kirjutas Hunt Twitteris, lisades, et tanker Stena Impero hõivati Omaani vetes "selges vastuolus rahvusvahelise õigusega" ja "täiesti lubamatutel asjaoludel".

Hõivamine leidis aset mõni tund pärast Briti ülemereterritooriumi Gibraltari kohtu otsust pikendada 30 päeva võrra kahe nädala kinni peetud Iraani tankeri aresti. See operatsioon viidi läbi Briti kuningliku merejalaväe toel seoses EL-i Süüria vastaste sanktsioonide väidetava rikkumisega. Briti võimud usuvad, et Iraani tanker oli teel Süüriasse, et sealsele režiimile naftat viia.

Hunt ütles pärast jutuajamist oma Iraani ametivenna Javad Zarifiga, et Teherani hinnangul oli tegemist peegelmeetmetega.

"Miski ei saa olla tõest kaugem," märkis Hunt.

"Grace 1 võeti kinni seaduslikult Gibraltari vetes, sest ta vedas EL-i sanktsioonide vastaselt naftat Süüriasse, ning seetõttu käitusid Gibraltari võimud täiel määral protsessiaalseid norme austades ja vastavalt seadusele."

Tema hinnangul aga võeti tanker Stena Impero Omaani vetes kinni "selges vastuolus rahvusvahelise õigusega ning sunniti seejärel seilama Iraani".

"See tekitab väga tõsiseid küsimusi Briti meresõiduohutuse ja õigupoolest rahvusvahelise meresõiduohutuse osas Hormuzi väinas," lisas ta.

Hunt märkis, et parlamenti teavitatakse esmaspäeval, milliseid edasisi meetmeid Briti valitsus rakendab.

"Meie prioriteet on endiselt leida viis olukorra deeskaleerimiseks," lausus ta.

"Stena Imperio tuleb vabastada", ütles Hunt, lisades, et Ühendkuningriik on väga mures meeskonna turvalisuse pärast.

