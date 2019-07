Hunt toonitas samas parlamendile, et Ühendkuningriik ei soovi konflikti Iraaniga. Välisminister mõistis samas Iraani tegevuse hukka nimetades seda "riiklikuks piraatluseks".

Julgeolekujõudude eesmärgiks oleks tagada laevade ja nende meeskondade turvaline liikumine regioonis. Hunti sõnul üritatakse need moodustada võimalikult kiiresti.

"Me üritame selle missiooni võimalikult kiiresti toimima sada," ütles Hunt.

"Missioon ei ole osa USA maksimumsurve poliitikast Iraani vastu, sest me jääme pühendunuks Iraani tuumaleppe säilitamisele," seletas Hunt parlamendile.

Iraani valitsuse kõneisik Ali Rabiei ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi lipu all sõitnud tankeri kinnipidamine oli "seaduslik abinõu".

"Briti tankeri kinnipidamine oli Iraani poolt seaduslik samm. Iraan pidas tankeri kinni, et tagada regiooni julgeolek," ütles valitsuse esindaja pressikonverentsil.

Iraan pidas Rootsile kuuluva Briti lipu all sõitnud tankeri Stena Impero kinni reedel, väites, et alus ei reageerinud pärast kokkupõrget kalalaevaga hädakutsungile ja lülitas oma pardatransponderi välja.

"Ütleme kõigile riikidele, kes kutsuvad Iraani üles tankerit vabastama, et nad ütleksid sedasama Ühendkuningriigile," lisas Rabiei, viidates Iraani tankeri kinnipidamisele Briti võimude poolt 4. juulil Vahemerel.

Pompeo: USA loob koalitsiooni Hormuzi väina avatuna hoidmiseks

USA välisminister Mike Pompeo kinnitas esmaspäeval, et USA loob Hormuzi väina patrullimiseks rahvusvahelist koalitsiooni, milles hakkavad osalema kogu maailma riigid.

"Me loome koalitsiooni, mis hakkab patrullima Hormuzi väinas, et hoida mereteed avatuna," sõnas Pompeo usutluses telejaamale WFTV 9.

"Selles osalevad kõik maailma riigid," täpsustas ta.

Välisminister märkis, et USA ei taha sõda Iraaniga, vaid riigi käitumise muutumist.

"President andis selgelt mõista: me ei taha sõda Iraaniga. Me tahame lihtsalt, et nad lõpetaksid terroristliku tegevuse kogu maailmas. Nad ei tohi jätkata tuumarelvaprogrammiga," ütles Pompeo.

Ta meenutas ühtlasi, et president Donald Trump on valmis kohtuma Iraani juhtidega.

"Tõepoolest, president ütles, et tal oleks rõõm kõnelda ajatollaga, Iraani juhtkonnaga telefonitsi, seadmata mingeid eeltingimusi. President on selgelt veendunud, et eesmärgiks on pidada neid diplomaatilisi vahetusi, et vältida sõda," ütles Ühendriikide välisminister.

USA on algatanud kaubalaevaliikluse turvamiseks koalitsiooni loomise pärast rünnakuid tankerite vastu Pärsia lahel, milles ta süüdistab Iraani.

Fox Newsile ütles Pompeo ka seda, et Briti laevade turvalisuse tagamise nimel peab eelkõige vastutama Ühendkuningriik.