Tartus viib virtuaalreaalsus aastasse 1913

Kui praegu võib Tartus Raekoja platsilt näha uut kaarsilda, siis sajand tagasi ilutses seal veel Tartu sümbol kivisild, mille Teise maailmasõja ajal okupatsiooniväed hävitasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii kivisilda kui ka kogu selle ümbrust tol ajal on võimalik näha Blueray loodud virtuaalreaalsusrakenduse abil.

Ajaloolisel ringkäigul on neli vaatepunkti, mis on rekonstrueeritud ajalooliste arhiivimaterjalide põhjal. Prille saab kasutada selleks mõeldud punktides ning elavas virtuaalmaailmas liikuda pole võimalik.

"Külastaja laenutab virtuaalreaalsusprillid ja liigub siis erinevate vaatepunktide vahel. Selle rakenduse uudsus peitubki selles, et külastaja ei koge seda mitte ruumis, vaid vahetult linna keskkonnas ja näeb nendest samadest vaatepunktidest ehitisi, objekte täpselt seal, kus need kunagi asusid," selgitas Blueray asutaja ja juhatuse liige Mairo Rääsk.

Rakenduse täpset hinda Rääsk öelda ei osanud, kuid ütles, et see võib küündida sadatesse tuhandetesse.

Sellel kevadel kaitses Blueray teine juhatuse liige Egle Rääsk Tartu ülikoolis magistritööd virtuaalreaalsuse kasutajakogemusest. Tema sõnul tuleb virtuaalrealsuse puhul tagada kasutaja haaratus ning et küberiivelduse sümptomeid tekiks võimalikult vähe.

Egle Rääsk ütles, et virtuaalreaalsus on tõhus viis, kuidas turismi edendada ja ajalugu populariseerida.

"Seda andis kevadine inimeste kasutajakogemuse uuring, et inimestele läks see korda. Mul oli uuringus inimesi, kes avatud küsimuste vastusesse kirjutasid, et ajalugu neid tegelikult absoluutselt ei huvita, aga niimoodi nähes, et see on ellu äratatud, oli see väga põnev nende jaoks. See annab meile võimaluse ka teadmisi edasi anda palju laiemalt kui lihtsalt kirjutatult," selgitas ta.

Tulevikus on Bluerayl soov virtuaaltuuri laiendada ning taasluua Tartu kaubahoov.