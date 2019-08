Diplomaat: ratturite röövijate kohtuprotsess on Liibanoni enda jaoks tähtsam

Beirutis algas eelmisel nädalal kohtuistung Liibanonis kaheksa aastat tagasi Eesti jalgratturid röövinud jõugu üle. Kokku on kohtu all 28 inimest.

Schaer rääkis "Ringvaates", et ilmselt ei pea jalgratturid ise minema kohtusse tunnistusi andma, sest pärast vabastamist oli kohalikel võimudel võimalus nendega juba rääkida.

Schaer selgitas, et siiani ei ole selge, kes röövimise lõpptellija on. Seda, kas see võiks kohtuprotsessil välja tulla, on keeruline praegu öelda. "Meile kohapeal räägiti, et see võis rohkem poliitiline olla, et öeldi, et olge valmis, kui tulevad mingid Lääne inimesed, röövige nad ära. Selge, et nad ei otsinud spetsiifiliselt eestlasi, et nad röövida," märkis diplomaat.

Kohtuprotsess ise on Schaeri hinnangul Liibanonile siseriiklikult tähtis. "Et nad saavad tõestada, et ka nende süsteem toimib, et nad on suutelised need inimesed kätte saama, et nad suudavad lõpuni jõuda ja protseduurid läbida. See on rohkem nende siseriiklikuks kasutamiseks," rääkis ta.

Schaer rääkis, et Eesti jalgratturite röövimise lahendamine näitas, kui tähtis on olla Euroopa Liidus. "Meie partnerid, kes meid aitasid, Prantsusmaa saatkond, kes meid toetas läbinisti, ja kõik teised meie liitlased olid alati valmis meid aitama nii palju kui said," rääkis Schaer ja tunnustas meeskonda nii kohapeal kui ka Eestis, kes aitasid juhtunu lahendada.

Ta lisas, et Liibanon on tegelikult imeline riik, mida tasub külastada, kuid järgida tuleb reisisoovitusi.

Seda, kas Eesti riik maksis röövijatele 3,5 miljonit eurot lunaraha, Schaer ei kommenteerinud. "Mina ei saa seda kommenteerida. Meie saime kontakti kohapeal, töötasime kohapeal. Pealinnas oli oma meeskond," sõnas ta.