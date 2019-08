Eesti Side- ja Teenindustöötajate ametiühingute liit ja Eesti Transpordi ja Teetöötajate ametiühing saatsid pöördumise peaminister Jüri Ratasele, rahandusminister Martin Helmele ja väliskaubanduse ja IT-minister Kert Kingole, milles taotlevad kolmepoolset kohtumist, et saada infot riigi kui omaniku seisukohtadest AS Eesti Post arengutest. Pöördumises viidatakse, et kohtumist soovitakse saada esimesel võimalusel, kuna äsja selgus, et ka järgmisel viiel aastal jätkab universaalse postiteenuse osutajana kogu Eesti territooriumil AS Eesti Post, ärinimega Omniva.

"Ametiühingud on olnud väga mõistvad, sest nende liikmed on lojaalsed töötajad tööandjale. See on tinginud selle, et eelistame läbirääkimisi ja koostööd, kui et konflikte ning aktsioone. Oleme aastaid juhtinud nii riigi kui ka AS Eesti Post nõukogu tähelepanu sellele, et tänasel kujul ei ole universaalne postiteenus jätkusuutlik. Ei ole õiglane riigi omandis olevalt ettevõttelt nõuda dividende, kui suurem osa töötajatest saavad vabariigi miinimumi lähedast töötasu ning universaalse postiteenuse osutamine teenib aastast-aastasse kahjumit. Töötajad tunnevad otseselt, et dividendide maksmine toimub nende töötasude arvelt," märgitakse pöördumises.

Ametiühingud teevad olukorra leevendamiseks ettepaneku margi hinna ja universaalse postiteenuse osutamise protsesside viimist kulupõhiseks ning postiseaduse muutmiseks ja kaasajastamiseks.

"Ametiühingud ei anna hinnangut juhtimiskvaliteedi või otsuste õiguse üle, vaid juhivad riigi kui omaniku tähelepanu, et postiteenuse kvaliteet on väga suures osas seotud töötajate motiveeritusega. Riigi omanduses oleva ettevõtte puhul oodatakse ettevõttelt, et see oma tegevuses ja toimimises põhimõtetega oleks eeskujuks teistele tööandjatele ja tegutseb sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena."

Valitsus otsustas tänavu Eesti Postist võtta 1,6 miljonit eurot dividende.