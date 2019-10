Esmaspäval toimus Omniva kaubamärgi all tegutseva riigi logistikafirma Eesti Post erakorraline üldkoosolek. Muuhulgas teatas ettevõtte juhtkond üldkoosolekuks oleva ettevõtlusministrile Kert Kingole, et Eesti Post plaanib perioodika kodukande hindu tõsta 11,1 protsenti.

"Üldkoosolek võttis teadmiseks AS Eesti Post poolt kavandatava perioodikateenuse hinnatõusu keskmiselt 11,1 protsenti. Hinnatõusuga kaasnevad täiendavad rahalised vahendid suunatakse postitöötajate palgatõusuks," seisab Eesti Posti erakorralise üldkoosoleku kokkuvõttes.

Lisaks sellele toetas Kingo Eesti Posti vabaturu ja reguleeritud teenuste eraldamise analüüsi läbiviimist.

Samuti toetas Kingo Eesti Posti postivõrgu tänases mahus säilitamist.

Minister nõustus, et konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusoast suuremas mahus võrgu ülalhoidmisega kaasnevate kulude finantseerimine otsustatakse peale reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamise analüüsi valmimist. See tähendab, et riik võiks hakata tulevikus mõnede postkontorite avatud hoidmise eest eraldi maksma.

Kuni finantseerimise otsuseni kaetakse arvestuslik kulu Eesti Posti omavahenditest. Eesti Post juhatus esitab 22. oktoobri üldkoosolekule ettepaneku postkontorite mudeli muutmiseks kokkuhoiu saavutamiseks. Näiteks jääks alles tegevusloas toodud 215 universaalset postiteenust osutavat kontorit ja ülejäänud postiasutused jääksid pakkuma nõutavamaid teenuseid, et tagada postiteenuse kättesaadavus.

Mis puudutab perioodika kojukannet, siis selle hinnatõusu vastu on läbi aastate seisnud meediaettevõtted. Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar on varasemalt öelnud, et meediafirmad on valmis kojukande süsteemi kokkukukkumise vältimiseks omapoolseks panuseks ja kompromissideks, kui nendega kaasnevad pikemaajalised garantiid.