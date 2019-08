Konkurentsiamet korraldas konkursi, leidmaks postiteenuse osutajat, välja tänavu aprillis. Neljapäeval andis amet teada, et konkursil osales ainsana AS Eesti Post ja kuulutas ettevõtte ühtlasi konkursi võitjaks.

Ametlikes teadaannetes kevadel avaldatud konkursikuulutuses öeldakse, et konkurss korraldatakse avatud pakkumismenetluse teel ning et postiteenust tuleb osutada järjepidevalt, kvaliteetselt ja taskukohase tasu eest.

Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused: kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni kaks kilogrammi; postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

Universaalse postiteenuse osutamise geograafiline piirkond on kogu Eesti ning tegevusluba väljastatakse viieks aastaks - kuni 2024. aasta oktoobrini.

Alates 2009. aastast on Eesti postiturg täielikult avatud ning postiteenuste osutamise tegevusluba on Eestis kahel ettevõttel - AS Eesti Post ja AS Express Post.

Universaalse postiteenuse maht on viimastel aastatel stabiilselt langenud, kõige levinuma ja põhilisema teenuse siseriiklike lihtkirisaadetiste edastamine on viimase viie aastaga vähenenud ligi 50 protsenti. Järjest elavneb aga kullerpostiteenuste turg, mille maht kasvab aastas umbes kümme protsenti. Selles valdkonnas osutab aktiivselt teenust ligi 30 ettevõtet.