Omniva uued plaanid ajavad poliitikutel harja punaseks

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm (KE), kes üksiti kuulub nii riigikogu Kagu-Eesti kui ka saarte toetusrühma, leiab, et selle idee näol on tegemist järjekordse totrusega, mida ei saa toetada.

"Ühtpidi räägime, et tuleb maaelu säilitada, siis aga talitab riigile kuuluv ettevõte risti vastupidi," ütles Tamm, leides, et riigi poliitika peaks toimima kõigis instantsides tervikuna seatud eesmärkide nimel.

"See on teenus, mis peaks olema igale inimesele kättesaadav. Kuhu seda riiki siis veel optimeerida?" küsis Tamm retooriliselt.

Ta leiab, et posti eesmärk on see inimesele kohale toimetada, milleks on vajalik postkast, tuues näiteks nii valijakaardid kui ka maamaksuteatised, mis peavad inimestele kohale jõudma ja mida seetõttu ei saa pakiautomaatide kaudu kohale toimetama hakata.

Tamm leiab, et sellise optimeerimise peale kaob maal elamise mõte üldse ära. "See on natuke solvav, et linnainimesel peaks olema kõik kättesaadav, aga maainimene vaadaku ise, kuidas hakkama saab. Niikuinii on maal elamine kallim. See on täiesti vastuvõetamatu!" põrutas Tamm.

Kokk: Omniva juhid peavad peeglisse vaatama

Riigikogu transiidi ja logistika toetusrühma esimees Aivar Kokk (Isamaa) heidab Omnivale ette, et nad viskavad oma ideid avalikult õhku, ilma neid eelnevalt läbi arutamata, tuues näiteks nii postiljonid, keda vahepeal FIE-deks sunniti kui ka Omniva idee lehtede kojukanne nädalas kuuelt päevalt viiele koondada.

"Omniva on siiamaani rääkinud lihtsalt, et kuna kirjakannet on tunduvalt vähem kui varem ja varem kattis see teenus ajalehtede kandekulusid, siis nad on soovinud, et oleks kanne viiel päeval nädalas, mitte kuuel. See on teema, mis võiks olla laual, et kas esmaspäev või laupäev, milline see päev oleks, mil kojukannet poleks," ütles Kokk.

Tema sõnul on viiepäevasele kandeperioodile üleminekut arutatud Omniva initsiatiivil palju, näiteks oli see teemaks jaanuarikuisel maaelukomisjoni istungil. Koka hinnangul tuleks aga selleks võtta kokku väljaannete juhid, et kojukandepäevades ühiselt kokku leppida. Tema hinnangul on viiepäevane kanne mõistlik, sest siis ei pea lisatööjõudu kuuendaks päevaks palkama.

"Ajalehtede kanne on nii, et lehed jõuavad alles hilja õhtul kohale. Inimeste nurin on tugev, see on pärssinud ka lehetellimusi - nad enam ei telli, sest saavad uudised kätte alles õhtuks või järgmiseks päevaks," ütles Kokk.

Tema näeb põhiprobleemi Eesti Posti juhtimises, mistõttu peaksid juhid ise peeglisse vaatama, mitte süüdistama oma probleemides rahanappust. "Kui ettevõtte juhtkond ei saa ettevõtte juhtimisega hakkama, tuleb vaadata sealt poolt. Kaks-kolm aastat tagasi toimis süsteem väga hästi: ajalehed ei hilinenud, samas tellijate arv ei ole selle ajaga drastiliselt vähenenud. Lehtede tellimise vähenemine on kindlasti Omniva tegemata töö tulemus, sest kuna lehed ei jõua õigeks ajaks kohale, on paljud loobunud lehetellimisest," leidis Kokk, tuues näiteks, et isegi Tartus jõuavad lehed postkasti alles pärastlõunal ja vahel ka järgmiseks hommikuks.

Koka sõnul lubas Omniva jaanuarikuisel maaelukomisjoni istungil, et lõunaks on inimestel kõikjal ajalehed postkastis, ent seda pole juhtunud ja probleemi lahendamise asemel otsitakse põhjusi, miks teenust osutada ei saa.

"Kui lahendusi ei taheta leida, siis öeldakse, et kõik on kallis. Tuleb üle vaadata kulude pool ja Omnival on praegu väga kasumlikult töötavad osad, millega ta peabki katma oma kojukandekulusid," ütles Kokk.

Posti suunamine pakiautomaatidesse on aga teema, mis vajaks lähemat arutamist ja enam infot, leiab Kokk.

"Hakata maapiirkondades posti läbi pakiautomaatide kohale toimetama ei ole loogiline. Kui kiri tuleb sealtkaudu, siis veel on loogiline, sest nende saatmine on nii palju vähenenud, aga mitte ajalehti. See paneb kindlasti suurema põntsu maakonnalehtedele, inimesed loobuvad tellimustest. Ma arvan, et see idee ei ole hea," ütles Kokk, lisades, et esmalt tahaks enam infot, milline on Omniva plaan.

Kokk ütles, et praegu küsib Omniva kojukandele kaks miljonit eurot raha juurde, aga teadmata on, kui suur oleks postiettevõtte investeering pakiautomaatidesse ja kui kiiresti see investeering end tasa teeks.

Ta rõhutas, et maapiirkonnas tellivad lehti, eriti maakonnalehti pigem vanemaealised, kellest paljudel pole isiklikku sõiduautot, mistõttu peaks pakiautomaadid siis asuma sisuliselt iga küla bussipeatuses.

"Me ei tea, millise investeeringu on Omniva valmis tegema, võib-olla nad on valmis igasse külla pakiautomaadi tegema. Sõltub, kui tihedalt need pannakse. See ei ole nii halb idee, et pole, mida arutada, aga vaja on kõigi osapooltega läbi rääkida, mitte nii, et üks pool otsustab ja sajad tuhanded inimesed kannatavad sellest," leidis Kokk.

Ratas: post peab jõudma inimesteni ka laupäeval

Peaminister Jüri Ratas (KE) leidis aga valitsuse pressikonverentsil, et ta ei toeta põhimõtet, kus post nädalavahetusel inimesteni ei jõua.

"See küsimus on teravalt tõstatatud maakonnalehtede poolt. Aga mitte ainult lehed, post laiemalt. Arutasime Omniva teemat ka Vihulas. Seal tõstatus postiteenuse küsimus, kuna meil on uus minister. Kert Kingo kohtub lähiajal Omniva esindajatega. Aga minu positsioon on, et Omniva peab tagama kojukande ja seda ka nädalavahetusel," kommenteeris Ratas.

Reinsalu: jälgin arengut, kulm kortsus

Ka välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et jälgib Omnivas toimuvaid arenguid, kulm kortsus.

"Mitmetel ettevõtetel avaliku sektori valdkonnas on seisukoht, et see saaks toimida mugavamalt kui klienti pole. Et kliendid häirivad madala asustusega piirkondades ettevõtte toimimist," ütles Reinsalu.

Ta ütles, et Omniva survestab postkontorite kinnipanekut enam mitte üksnes hajaasustuspiirkondades, aga juba ka linnades.

"[Omniva esinduses Tallinnas] Mustika keskuses on pikk järjekord, nagu sõjaaja leivasaba. Riik peab omanikuna avalikku huvi esindama. Riigi ülesanne on avalikku postiteenust säilitada," teatas Reinsalu.