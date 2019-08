USA tehnoloogiafirma Apple teatas, et peatab programmi, mille raames ettevõtte alltöövõtjad kuulasid osasid nutirakendusele Siri antud häälkäsklusi, et sellisel viisil rakenduse tööd analüüsida ja parandada. Kui programmiga jätkatakse, on Apple'i kasutajatel võimalik teha valik, kas nad soovivad selles osaleda või mitte.

Apple on oma toodete turvalisusest ja kasutajate privaatsuse tagamisest teinud olulise komponendi ka reklaamikampaniates ning mõte, et keegi võiks rakendusele Siri antud häälkäsklusi pealt kuulata, on ettevõtte mainele kindlasti kahjulik ja seda ka siis, kuid vaid väikest osa häälkäsklustest monitooritakse, kirjutab Axios.

Teema tõusis eriti teravalt päevakorda eelmisel nädalal, kui ajalehes Guardian ilmus artikkel, mille kohaselt on Apple'i alltöövõtjatel olnud ligipääs mitmesugustele Siri kaudu saadud helisalvestustele, mille hulgas oli ka kasutajate voodielu helisid ning näiteks vestlusi arstikabinetis.

Sarnased kasutajate privaatsust puudutavad skandaalid on viimasel ajal tabanud ka teisi digihiidusid nagu Google ja Amazon. Google-i puhul astutakse Euroopa Liidus juba ka konkreetseid samme, millele Google on omalt poolt juba järele andnud.

"Seniks kuni me teeme põhjaliku ülevaate, peatame me Siri analüüsimise ülemaailmselt," seisis Apple teates, kus kinnitati, et firma on pühendunud suurepärase Siri kogemuse pakkumisele, mis samal ajal kaitseb kasutajate privaatsust.