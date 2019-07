Belgia ringhääling: Google'i töötajad kuulavad nutikõlarite salvestusi

Belgia flaamikeelne ringhääling VRT edastab kolmapäeval avaldatud loos, et nende kätte on jõudnud ülevaade nutikõlari Google Home poolt salvestatud helidest ning et andmetest tuleb välja ka see, et Google'i töötajad üle kogu maailma kuulavad süstemaatiliselt nutikõlarite ja rakenduse Google Assistant poolt salvestatud andmeid.

Asjaolu, et nimetatud seadmed andmeid salvestavad, pole iseenesest uudis ning seda mainitakse ka Google'i kasutajalepingus. Mida aga tingimustes ei mainita, et Google'i töötajatel on võimalik neid salvestusi kuulata, vahendas VRT uudist ajaleht Helsingin Sanomat.

Nutikõlari Google Home abil saab inimene hallata oma kodu võrguga ühendatuid seadmeid ning nutikõlarile saab esitada erinevaid küsimusi. Paljude kasutajate jaoks on aga praktikas üllatuseks, et kodu nutiseadmed suudavad kuulata ja salvestada ka siis, kui keegi neilt seda ei oota. Või veelgi enam - kuskil interneti teises otsas võib keegi päriselt ka pealt kuulata.

Sarnane paljastus tekitas USA meedias tähelepanu aprillis, kui selgus, et Amazoni töötajad kuulavad ettevõtte poolt pakutava nutiseadme Alexa kaudu pealt erinevaid vestlusi ja olukordi.

Amazoni juhtumi kiiluvees jõudiski VRT ühe Google'i alltöövõtjana tegutseva isikuni, kelle abil õnnestus kuulata andmeid, mida Google'i nutikõlarite kaudu on salvestatud. Google'i mainitud tegevust kinnitas VRT-le ka veel kaks allikat.

VRT avaldas erinevaid näiteid Google'i salvestuste kohta ka oma Twitteri-kontol.

Van "Het weerbericht in Oostende" tot "Love you schatje."

Google-medewerkers luisteren mee naar de gesprekken die u voert.

VRT NWS kon ruim 1.000 fragmenten beluisteren.

Lees meer: https://t.co/2DoDyy08BH

Bekijk de volledige reportage: https://t.co/MSctkx0vUm#vrtnws pic.twitter.com/FxyOkRTEpH — VRT NWS (@vrtnws) July 10, 2019

Kokku tutvus ringhääling umbes tuhande salvestusega, mis olid tekkinud rakenduse Google Assistant kaudu.

Samuti tutvustas VRT salvestusi mõnedele inimestele, kelle jutt seal kõlab, ja viimased tundsid ära nii enda kui ka oma lähedaste hääled.

"Salvestustel kuulsime selgelt näiteks koduseid aadresse ja muid isiklikke andmeid. Nende põhjal oli meil lihtne leida üles inimesed ja nendega rääkida," selgitasid VRT ajakirjanikud.

Paljastus on oluline juba seetõttu, et Google on korduvalt kinnitanud, et ei tegele oma kasutajate pealtkuulamisega. Google-i Hollandi esindus on teinud selle kohta isegi Youtube'is mainekujundusvideo, kus töötajad räägivad, et nende ülesanded piirduvad vaid seadmetele antud korralduste massilise analüüsiga.

Nii nagu ka Amazon kevadel, põhjendas Google kuulamist hiljem sooviga teenust parandada ja kohandada. Näiteks hollandi ehk flaami keelt räägib maailmas umbes 23 miljonit inimest ning selleks, et seadmele antud korraldused paremini töötaksid, tuleb kõnekeelt tuvastavat tehnoloogiat pidevalt arendada ja teha seda päris inimeste abil.

Google'i Belgia pressiesindaja sõnul analüüsivad nende keeleeksperdid ainult umbes 0,2 protsenti kogu helimaterjalist ning et helisalvestusi polevat võimalik seostada kellegi isiklike andmetega.

Suurem osa VRT ajakirjanike poolt kuulatud salvestustest oli salvestatud seaduslikult ehk nende puhul teadsid nutikõlarit või rakendust Google Assistant kasutavad inimesed, et seade kuulab neid. Sellised salvestused algasid sõnadega: "Okei, Google."

153 salvestuse puhul olid asjaolud aga teised ehk need olid salvestatud ilma, et kuuldud isikud oleksid selleks loa või korralduse andnud. Nende seas oli ka vestlusi, mida võib pidada väga isiklikeks, ning ühel juhul oli kuulda isegi vägivallale viitavaid helisid.

Nutikõlar Google Home tuli müügile 2016. aasta oktoobris.