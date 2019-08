Portaal: Microsofti töötajad on kuulanud Skype'i tõlketeenuse salvestusi

Vice Newsi tehnoloogiaportaal Motherboard kirjutab, et Microsofti töötajad on kuulanud Skype-i tõlketeenuse kasutajate helisalvestusi.

Motherboardi kasutuses olevad dokumendid, kraanitõmmis ja helisalvestised näitavad, et Microsofti töötajad on kuulanud Skype'i kaudu tehtud isiklikke kõnesid, mis on tehtud rakenduse 2015. aastal kasutusele võetud tõlketeenuse abil.

Kuigi Skype'i veebilehel on kirjas, et ettevõte võib platvormi teenuse parandamiseks telefonikõnede salvestusi kasutada, pole seal mainitud, et helisalvestusi analüüsivad päris inimesed.

Motherboardi käes olevatel salvestustel räägivad väga isiklikel teemadel. Samuti on väljaande käes faile, mis näitavad, et inimestest alltöövõtjad kuulavad ka häälkäsklusi, mida inimesed on öelnud rakendusele Cortana.

Apple ja Google peatasid hiljuti isikuandmete kaitsjate kriitikat kuulda võttes projektid, mille raames kuulasid inimestest töötajad vastavalt Siri ja Google Assistant'i kasutajate helisalvestusi.

"Asjaolu, et ma saan osa sellest materjalist teiega jagada, näitab juba ise, kuivõrd kergelt suhtutakse kasutajate andmete kaitsmisesse," kommenteeris Motherboardi allikaks olnud Microsofti alltöövõtja.

Microsofti esindaja teatas Motherboardile saadetud e-kirjas kommentaariks, et firma on andmete kogumisel ja analüüsimisel teenuse parandamiseks läbipaistev. "Microsoft küsib oma kasutajatelt luba häälesalvestuste kogumiseks ja kasutamiseks," rõhutas ta ja viitas sellele, et nii Skype Translatori kui ka Cortana dokumentatsioonis väljendatakse selgelt, et häälesalvestusi kasutatakse teenuse parandamiseks. Samas lisas Motherboard, et ka selles vastuses jättis kõrvale asjaolu, et analüüsi ei teosta mitte ainult tehisintellekt, vaid ka inimestest töötajad.