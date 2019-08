Hamburgi isikuandmete kaitse eest vastutava agentuuri nõue järgneb uudisele, et Google'i töötajad on kuulanud inimeste nutikõlarite poolt salvestatud isiklikke vestlusi, vahendas Politico.

Belgia flaamikeelne ringhääling VRT edastas juulis avaldatud loos, et nende kätte on jõudnud ülevaade nutikõlari Google Home poolt salvestatud helidest ning et andmetest tuleb välja ka see, et Google'i töötajad üle kogu maailma kuulavad süstemaatiliselt nutikõlarite ja rakenduse Google Assistant poolt salvestatud andmeid. Sellel teemal kirjutasid juulis ka mitmed teised väljaanded.

Google on põhjendanud helikatkendite kuulamist sooviga teenust parandada ja kohandada. Ehk et seadmele antud korraldused paremini töötaksid, tuleb kõnekeelt tuvastavat tehnoloogiat pidevalt arendada ja teha seda päris inimeste abil. Sarnasel teemal pälvis juba varem USA avalikkuses kriitikat teine suur digifirma Amazon.

Hamburgi agentuuri hinnangul on selline andmeanalüüs aga vastuolus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse põhimõtetega. Keeld kestab kolm kuud ning Hamburgi võimude väljastatud nõue kehtib kõikjal Euroopa Liidus. Hamburgi agentuur kutsus ka teisi piirkonna andmekaitseasutusi üles jälgima nii Google'i kui ka teiste digifirmade sarnaseid tooteid ja nendega seotud tegevusi.

Google teatas kommentaariks, et on vastavad andmeanalüüsid Euroopas juuli algusest alates lõpetanud ning teeb Hamburgi võimudega koostööd, et tuvastada, kas selline tegevus sobib kokku kohalike andmekaitsereeglitega.

Saksamaa linna otsus jõudis ette Iirimaa andmekaitseinspektsioonist, mis Euroopa Liidu reeglite kohaselt on laiemalt vastutav digihiiu kontrollimise eest, sest Google'i Euroopa haru on registreeritud madalate maksudega Iiri Vabariigis.

EL-i reeglite tõttu saab Hamburgi agentuur kehtestada keelu vaid maksimaalselt kolmeks kuuks ning pikema keelu jaoks ongi vaja Iiri võimude otsust. Iiri andmekaitseagentuur teatas nüüd kommentaariks, et teemaga ollakse kursis ning seda analüüsitakse.