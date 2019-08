Maruste kirjutab Postimehe arvamusloos, et põhiseaduse järgi võivad mõlemad ametiisikud osa võtta valitsuse istungitest, kuid sellest võimalusest on saanud/tehtud rutiin, tava ja kohustus, mis seab kahtluseloori nende sõltumatuse ümber avaliku võimu kriitiliste hindajatena.

"Olles sõnaõigusega kohal, ollakse ju tahes-tahtmata osaline ka neis otsustes, mida valitsus on teinud. Väita, et rutiinne osalemine valitsuse istungitel ei mõjuta mingil määral nende sõltumatust valitsuse tegevuse hilisema hindaja ja kritiseerijana, ei kõla mõistlikult," kirjutas Maruste.

Maruste on ka kriitiline, et kohus ja prokuratuur asuvad ühes majas, olgugi, et see on ökonoomne; aga ka sellepärast, et presidendil kui seaduste väljakuulutajal pole juba pikka aega õigusnõunikku.