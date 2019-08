Xinhua: Hiina ettevõtted peatasid USA põllumajandustoodete ostmise

Mitmed Hiina ettevõtted on lõpetanud pärast USA presidendi Donald Trumpi uute imporditollide ähvardust Ühendriikide põllumajandustoodete ostmise.

"Hiina ei välista ajutiselt ka võimalust kehtestada täiendavad tariifid USA põllumajandustoodetele pärast 3. augustit sõlmitud lepete osas ning vastavad Hiina ettevõtted on peatanud USA põllumajandustoodete ostmise," vahendas Hiina uudisteagentuur Xinhua riikliku arengu- ja reformikomisjoni ning kaubandusministeeriumi avaldust.

Hiina jüaan ehk renmimbi oli varem langenud madalaimale tasemele dollari suhtes alates 2010. aasta augustist, vallandades spekulatsioonid, et Peking lubab vastusammuna USA imporditollidele oma valuuta väärtusel langeda.

USA president Donald Trump on süüdistanud Hiinat pikka aega oma valuuta väärtuse kunstlikult madalana hoidmises, et toetada eksporti. Peking on selliseid etteheiteid alati tõrjunud.

Neljapäeval teatas Trump, et USA kehtestab alates 1. septembrist 10-protsendise imporditariifi veel 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, mida ta polnud kaubandussõjas juba maksustanud.

Ühendriikide president on juba kehtestanud 25-protsendise tariifi 250 miljardi dollari väärtuses Hiina toodetele. Hiina vastas tariifiga, mis kehtib 110 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele ehk pea kogu riigi impordile Ühendriikidest.

Kui Trump peaks oma ähvarduse täide viima, tähendab see, et kogu 660 miljardi väärtuses USA-Hiina kahepoolne kaubandus läheb imporditollide alla.

Capital Economicsi Hiina ekspert Julian Evans-Pritchard ütles, et Hiina keskpank on vääringu kaubandussõjaga sidudes teinud "vahetuskursist sisuliselt relva".

"Võttes arvesse nende eeldatavat eesmärki tasakaalustada uute USA tariifide mõju, lasevad nad valuutal ilmselt veelgi nõrgeneda, ilmselt 5-10 protsenti tulevates kvartalites," ütles ta.