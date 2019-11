"Läbirääkimisdelegatsioonide juhid on pidanud viimasel kahel nädalal tõsiseid ja konstruktiivseid kõnelusi oma peamiste murede kohaseks lahendamiseks ja leppisid kokku lisatollimaksude etapiviisilises tagasipööramises ajal, kui liigutakse lõpliku leppe poole," ütles kaubandusametkonna pressiesindaja Gao Feng pressikonverentsil.

Gao ütles, et esimese etapi leppes vähendatakse tollimakse samas proportsioonis ja üheaegselt. "See on oluline tingimus leppeni jõudmisel," ütles ta.

Ameerika Ühendriigid on kehtestanud tollimaksud enam kui 360 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile. Detsembris peaks tollimaks tabama veel 160 miljardi väärtuses Hiina kaupu. Hiina on vastusena seadnud tollimaksud ka suurele osale USA ekspordist Hiinasse.

Kaubandussõda on kestnud juba üle aasta, kuid viimasel ajal on suurenenud lootus osalise leppe peatsest sõlmimisest.

Kui Pekingi teadet kinnitavad ka Ühendriigid, on see hiljutisim märk, et läbirääkijad on lähedal osalisele kaubandusleppele, ehkki selle üksikasjad on endiselt teadmata.

Hiina asepeaminister Liu He vestles reedel telefonitsi USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizeri ja rahandusministri Steven Mnuchiniga. Mõlemad riigid kirjeldasid vestlust konstruktiivsena.

USA president Donald Trump plaanis allkirjastada osalise kaubanduspakti Hiina presidendi Xi Jinpingiga novembris Tšiilis Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö (APEC) tippkohtumisel, kuid see tühistati massirahutuste tõttu.

Reedel ütles Trump, et allkirjastamiseks otsitakse uut kohta ja aega.

Trumpi sõnul tehakse leppe sobitamisel edusamme, kuid ta rõhutas, et ei taha enne selleni jõudmist rohkem detaile avaldada.