Hiina jüaan langes USA dollari suhtes üheksa aasta madalaimale tasemele

Mobiilsete kiiruskaamerate esimene töökuu näitab, et tööd neil Tallinnas jagub, sest paljude juhtide arvates on linnas lubatud sõita kiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Kuigi kaamerate kasutamisest on palju räägitud ja neist teavitavad liiklusmärgid on väljas, tuleb nende olemasolu üllatusena nii trahvisaajatele kui ka möödasõitjatele.