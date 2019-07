USA ja Hiina kaubanduskõnelejad kohtuvad uuesti septembris

USA rahandusminister Steven Mnuchin ja kaubandusvolinik Robert Lighthizer kohtusid kolmapäeval Hiina asepeaministri Liu He'ga, et jätkata kevadel soiku jäänud läbirääkimisi kaubandussõja lõpetamiseks.

"Osapooled pidasid otsekoheseid, väga tõhusaid ja konstruktiivseid põhjalikke kõnelusi oluliste ühishuvides olevate küsimuste üle majanduses ja kaubanduses," kirjutas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Läbirääkijad arutasid ka "Hiina plaani suurendada USA põllumajanduskaupade ostmist vastavalt siseriiklikele vajadustele ja neile ostudele soodsate tingimuste loomist" Ühendriikide poolt, kirjutas Xinhua.

Vahetult pärast USA läbirääkijate saabumist Shanghaisse kritiseeris USA president Donald Trump Twitteris Hiinat ja süüdistas seda Ühendriikide põllumajanduskaupade ostmata jätmises, kuigi riik oli seda varem lubanud.

Trump hoiatas ka, et Hiina ei ootaks kaubanduskokkuleppe sõlmimisega 2020. aasta USA presidendivalimisteni, "sest kui ma võidan, on see lepe, mis nad saavad palju karmim kui see, mille üle me praegu kõnelusi peame.. või seda ei tule üldse".