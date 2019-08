Simson ütles ERR-ile, et pikemad ja sisulisemad portfellide arutelud tulevad siis, kui kõik liikmesriigid on oma kandidaadid ära nimetanud.

Simson tunnistas, et olukorra teeb keeruliseks see, et ta kandideerib korraga nii Euroopa Komisjoni praeguse koosseisu, mida juhib Jean-Claude Juncker, kui ka järgmise, von der Leyeni juhitava koosseisu liikmeks.

Simson on varem ERR-ile öelnud, et esmakohtumine on väga tähtis. "Mulle on öeldud, et see kohtumine on üles ehitatud selleks, et saada teada, mis on minu tugevused, millest ma huvitun ja mida ma saan panustada oma poolt tulevase komisjoni töösse," lausus ta.

Simson rääkis, et on kohtumiseks teinud taustatööd ja suhelnud Von der Leyenit tundvate inimestega.

"Ursula von der Leyen on olnud Saksa valitsuses kaitseminister ja need kaitseministrid, kellega mina Eestis valitsuses olen koos töötanud ehk Jüri Luik ja Margus Tsahkna, kuulusid temaga ühte poliitilisse perekonda, Nad on temaga suhelnud rohkem kui niisama kolleegid. Nii et ma olen ka Von der Leyenit lähemalt tundvate inimestega suhelnud," lausus ta.

Euroopa Komisjoni ametist lahkuv president Juncker kiitis heaks nii Eesti kui ka Rumeenia voliniku kandidaadid, kuid ei andnud neile portfelle.

Ursula von der Leyen asub komisjoni presidendi ametisse 1. novembril ja tema ametiaeg on viis aastat.