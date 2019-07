Simsoni liitumine Euroopa Komisjoniga jääb sügisesse

"Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis toimunud ebaõnnestunud esimehe valimine tähendab seda, et minu kuulamine Euroopa Parlamendis lükkub minust sõltumatutel asjaoludel edasi. Muidugi lootsime, et kuulamine ja sellele järgnev Euroopa Parlamendi hääletus toimuvad sellel nädalal, kuid kahjuks läks teisiti," teatas Simson teisipäeva õhtul edastatud pressiteates.

Kui tavapäraselt kuulab volinikukandidaate Euroopa Parlamendi see komisjon, mille valdkonda jääb uue voliniku tööpõld, siis Simsonile ja rumeenlasest volinikukandidaadi Ioan Mircea Pascule Euroopa Komisjoni lahkuv president Jean-Claude Juncker enam portfelli ei andnud. See tähendab, et neid oleks pidanud kuulama ja plenaaristungile saatma komisjonide esimeeste konverents. Konverents on aga töövõimeline siis, kui kõigi parlamendikomisjonide juhtkond on valitud, kuid tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjon ei suutnud ei eelmisel nädalal ega ka esmaspäeval omale juhti valida, kuna Poola endine peaminister Beata Szydlo kandidatuur sellele kohale lükati kaks korda tagasi.

Kuna Euroopa Parlament läheb pärast neljapäeva lõunal lõppevat plenaaristungit suvepuhkusele, siis tähendab see, et Simsoni ja rumeenlasest volinikukandidaadi Ioan Mircea Pascu heakskiitmine täiskogus saab toimuda alles septembri keskel, kui europarlament uuesti tööd alustab.

Eesti valitsus saatis 8. juulil Euroopa Komisjonile ametliku kirja, milles esitas Simsoni Eesti kandidaadiks Euroopa Parlamenti valitud Ansipist vabaks jäänud voliniku kohale. Juncker oli varasemalt palunud Euroopa Liidu Nõukogult otsust, et riigid ei hakkaks oma ametiaega lõpetavasse Komisjoni mõneks kuuks uusi volinikke nimetama, kuid riigid lükkasid selle ettepaneku tagasi.

Veel eelmisel nädalal oli Simson avaldanud pärast kohtumist Junckeriga ja temalt heaksiidu saamist lootust, et tal õnnestub osaleda juba 24. juulil toimuval Euroopa Komisjoni istungil.

"On ebaõiglane, et parlamendi suutmatus valida ühe komisjoni esimeest jätab meid kuudeks volinikuta. See annab vale sõnumi, justkui volinikud ei peaks rahvalt uut mandaati küsima, karistades meid hoopis esindatusest ilmajäämisega," ütles Euroopa Parlamendi liige Ansip teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

Junckeri juhitud Komisjoni ametiaeg lõppeb 31. oktoobril.

Teisipäeva õhtul kiitis Euroopa Parlament heaks Ursula von der Leyeni nimetamise Euroopa Komisjoni uueks presidendiks. Eesti valitsus on otsustanud esitada Simsoni ka uue, von der Leyeni juhitava Komisjoni liikmeks.