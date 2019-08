"Praegusel hetkel on ajakava selgem uue viieaastase Komisjoni tegevuskava osas. Seal on teada, et see Komisjon alustab tööd esimesest novembrist, et portfellide jaotust võib oodata septembri algusest ja kuulamisi (Euroopa Parlamendis - ERR) septembri viimasel nädalal," ütles Simson teisipäeval ERR-ile pärast kohtumist Euroopa Komisjoni uue presidendi Ursula von der Leyeniga.

Simsoni sõnul kinnitas von der Leyen üle varasemalt teadaoleva info, et portfellide jaotuse üle alustab ta uut kõnelustevooru pärast seda, kui kõik 26 riiki on oma volinikukandidaadid esitanud. "Praegusel hetkel on veel puudu kahe riigi kandidaadid," lisas Eesti kandidaat oma usutluses ERR-i ajakirjanikule Mall Mälbergile.

"Nii, et me rääkisime laiemalt sellest, mis teemadega olen ma seni Euroopa Liidu tasandil tegelenud ja minu suhtumisest ja minu lähenemisest, mida ma näen ennast tegemas järgmistel aastatel," selgitas Simson.

Eesti poliitiku sõnul jättis Saksa endine kaitseminister von der Leyen kohtumisel väga sümpaatse mulje. "Tegemist on sooja inimesega ja mulle tema meeskonnas töötamine väga meeldiks. Nii, et mulje tulevase koostöö võimalikkuse üle oli küll sügavalt positiivne," ütles Simson.

Samas ei saanud Simson öelda midagi täpsemat oma võimaliku kinnitamise kohta Euroopa Komisjoni senise, Jean-Claude Junckeri juhitud koosseisu liikmeks. Eesti ja Rumeenia esitasid uued volinikukandidaadid Euroopa Komisjoni praegusest koosseisust Euroopa Parlamenti valitud Andrus Ansipi ja Corina Crețu asemele, kuid Euroopa Parlament ei jõudnud neid enne suvepuhkusele minekut kinnitada ja see toimub eeldatavasti septembri keskel. Eesti esitas ka sellele kohale Simsoni, Rumeenia kandidaat vahevoliniku kohale on aga teine, kui see, kelle riigi valitsus esitas von der Leyeni juhitud Komisjoni koosseisu.

"Kas ma üldse president Junckeri Komisjoni tööle asun, sõltub praegusel hetkel Euroopa Parlamendist - kuidas nad näevad minu kuulamisi, sest ilma Euroopa Parlamendi üldkogu hääletuseta - ja sellele peab eelnema kuulamine - ma selles Komisjoni tööle asuda ei saa," ütles Simson teisipäeval. Ta lisas, et Europarlamendi järgmine plenaaristung toimub alles septembri keskel.