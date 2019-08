Läänemaa jahimehed jäid karulaskmise lubadest ilma

"Karu arvukus Eestis on suur, null karu on kindlasti liiga vähe," ütles Läänemaa jahindusklubi esimees Aarne Taal ajalehele Lääne Elu. "Aga eks sellega ole nagu alati – on kaks leeri – ametnikud ja jahimehed."

Jahimeeste hinnangul on suurkiskjaid - karusid ja hunte - alati rohkem kui ametnike hinnangul. Keskkonnaagentuuri andmeil elutses 2018. aasta sügise seisuga Eesti metsades 750 karu.

Petersoni sõnul elab Läänemaal maakonnas kokku 8-10 karu, keskkonnaameti hinnangul aga üks pesakond.

Karujahti ei tohi pidada sel sügisel ka Hiiumaal, Võrumaal ja Saaremaa, kus keskkonnaametnike hinnangul on karusid liiga vähe. Seevastu Ida-Virumaal tohivad jahimehed küttida kümme, Jõgevamaal üheksa ja Tartumaal kaheksa karu.