"Ringvaade" uuris laboris, miks Eesti teed lagunevad

Teede Tehnokeskuse laboris tehakse katseid, et näha, kas Eesti teed on kvaliteetsed.

Labori juhataja Henri Prank selgitas, et teed püsivad kauem terved siis, kui õige asfalt pannakse õige tee peale.

Eestis lagunevad teed suhteliselt kiiresti kliima tõttu. "Talvel on meil külm, on mitmed külmutus-sulatustsüklid. Selle tõttu pinnavesi külmub ja lõhub teid," rääkis Prank.

Samas on sarnane kliima ka Skandinaaviamaades, kus aga teed palju paremas seisukorras. "Eks neil on oma probleemid. Küll on nende lähtepositsioon veidi parem. Nende rahaline olukord on veidi parem. Samuti on neil tardkivikillustik omast käest võtta," põhjendas Prank.

"Ringvaade" palus laboril teha Eesti teede kohta kolm katset: mida teevad naastrehvid asfaldiga, kuidas mõjuvad rasked masinad meie teedele ja millest Eesti teed koosnevad. Vaata katsete tulemusi artiklile lisatud videost.