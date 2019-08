Visiidi täpset kuupäeva pole Soome presidendi kantselei teatel veel paika pandud, vahendasid Yle ja Ilta-Sanomat.

President Niinistö ütles neljapäeval Kultaranta residentsis juhtivate ajakirjanikega kohtudes, et tegu on tavapärase külaskäiguga. "Üldiselt on arutatud kahepoolseid asju ning lisaks on olnud ka rahvusvahelise poliitika osa, mis on nüüd lai. Teemasid jätkub," ütles ta.

Niinistö ütles Soome ajakirjandusele juba juulis Prantsusmaal rahvuspüha tähistades, et tal on kavas Putiniga lähiajal kohtuda.