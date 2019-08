Venemaa president Vladimir Putin külastab kolmapäeval Helsingit, kus kohtub oma Soome kolleegi Sauli Niinistöga. Putin ütles pressikonverentsil, et soovib taastada suhted Euroopa Liiduga täies mahus.

Soome ringhääling Yle kajastab kohtumist nii otseülekandes kui ka otseblogina. Pikemas eelanalüüsis kirjutas Yle, et suure tõenäosusega väldib Niinistö oma Vene kolleegi avalikku kritiseerimist, näiteks inimõiguste teemal.

Majandussuhteid lahkavas artiklis märgiti, et sanktsioonide mõju Soome Venemaa-kaubandusele on vaid mõne protsendi suurune, kuid nendest ning poliitilisest olukorrast tuleneval ebakindlusel on laiem mõju.

Algselt pidi Putini lennuk saabuma Helsingisse kell 14.30, kuid Venemaa riigipea jäi hiljaks ning tema lennuk maandus Helsingis alles kella 16.30 paiku.

Pärast kohtumist presidendipalees peaks toimuma ka ühine pressikonverents. Seejärel osalevad presidendid ühisel lõunasöögil Suomenlinnas. Senine päevakava Putini hilinemise tõttu ei kehti - pressikonverents pidi algselt toimuma juba 16.15.

Presidendi kantselei teatel peavad kaks riigipead nõu kõigepealt Helsingis asuvas presidendipalees. Lisaks Soome ja Venemaa kahepoolsetele suhetele on plaanis arutada ka piirkondlikke ja rahvusvahelisi küsimusi.

Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris Helsingis Moskva meeleavaldusi, väites, et Venemaa austab inimeste ja kodanike õigusi.

Tema sõnul leiab sarnaseid proteste aset ka mujal maailmas ja Euroopas.

Soome president Sauli Niinistö nimetas varem äärmiselt tähtsaks Venemaa naasmist Euroopa Nõukokku, pidades vajalikuks, et Moskva on hõlmatud Euroopa inimõigusreeglistikuga.

Putin tõdes meeleavalduste küsimusele vastates, et Venemaa ei ole Euroopa Nõukokku pürginud ning on valmis lahkuma, kui seda sinna ei taheta. See oleks Putini sõnul siiski ebasoovitav.

Putin on Niinistöga sageli kohtunud ning ka Soomes on Venemaa president viibinud korduvalt. Viimati kohtusid Putin ja Niinistö aprillis Peterburis seoses Arktika Nõukoguga. Soomet külastas Putin viimati 2018. aasta juulis.