Kahel viimasel loata toimunud meeleavaldusel pidas Moskva politsei kinni ligi 2500 inimest. Võimule lojaalsed eksperdid ei tunnista, et protesti põhjuseks on iseseisvate kandidaatide valimistele mittelubamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Presidendi inimõiguste nõukogu liige Aleksandr Brod nimetas meeleavalduste põhjust mõttetuks. "Kandidaat ei saa tulla väljakule, koguda rahvast kokku ja näidata neile oma dokumente, pidada dialoogi kõrgemalseisva valimiskomisjoniga. Kõik need protseduurid peavad toimuma kas kohtus või valimiskomisjonis. Sellepärast on meeleavaldused mõttetud," ütles ta.

Võimule lojaalsed eksperdid kutsuvad ka üles mitte ülehindama protestijate arvu. Demokraatia probleemide uurimise fondi direktor Maksim Grigorjev ütles, et tegelikkuses on osalejate arv väga väike. "Kui vaatad televisiooni, eriti välismaa kanaleid, siis tekib tunne, et see on väga suurejooneline. Aga ei midagi taolist. Tegelikult on osalejate arv väga väike. Kui võtta näiteks Prantsusmaa, siis Moskvas toimuvaga ei saagi võrrelda," ütles Grigorjev.

Aleksandr Brod lisas, et massirahutusi õnnestus vältida, ent neid üritati organiseerida.

Kui võim uurimiskomitee ja prokuratuuri näol ise nimetas protestimeeleavaldusi massirahutusteks, sai selgeks, et Moskva linnaduuma valimised on nüüd mitte Moskva linna, vaid föderaal- ehk Kremli asi.

Sel laupäeval toimub Moskvas jälle miiting seekord olid linnavõimud sunnitud andma sellele loa. Võimalik osalejate arv kuni 100 000 inimest.