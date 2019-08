"Me usume, et õigusekaitseametnike kindlakäeline tegutsemine avalike rahutuste ohjeldamisel on täiesti õigustatud," ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov pressibriifingul. "Õiguskaitseametkonnad täidavad oma kohuseid ja teevad kõik vajaliku julgeoleku tagamiseks loa saanud meeleavaldustel."

Peskov möönis, et korrakaitsjate ebaproportsionaalne jõukasutus meeleavaldajate vastu on lubamatu, kuid nimetas politseinike jõupingutusi rahutuste peatamiseks täiesti õigustatuks. "Kui esitatakse hagisid, arvame, et neid tuleb nõuetekohaselt menetleda ja kohtus ära kuulata," lisas ta.

Pressisekretäri sõnul on meeleavaldajad kasutanud meeleavaldustel politseinike vastu jõudu.

"Me ei ole nõus nendega, kes nimetavad toimuvat poliitiliseks kriisiks," lausus ta, mööndes, et meeleavaldustel osalejate suur arv väärib samas tähelepanu.

Ühtlasi soovitas Peskov Moskva linnaduuma valimistele registreerimata jäetud kandidaatidel kohtusse pöörduda.

Neljal järjestikusel nädalavahetusel aset leidnud meeleavaldused, kus nõutakse sõltumatute kandidaatide lubamist lähenevatele Moskva linnavolikogu valimistele, on Venemaal suurimad pärast 2011.-2012. aastat.

Peskov märkis, et president Vladimir Putin on pööranud toimuvale tähelepanu, kuid pole meeleavaldusi kommenteerinud, sest Venemaal toimub iga päev tohutu arv sündmusi.

Laupäeval pidas Moskva politsei pärast võimude loaga peetud suurmeeleavaldust Sahharovi prospektil kinni 136 inimest. Protestil osales ligi 50 000 inimest.

Moskva politsei on varasematel meeleavaldustel opositsioonikandidaatide kõrvalejätmise vastu kinni pidanud ühtekokku üle 2300 inimese. Enamik neist on kiiresti vabadusse lastud.

Võimud on määranud mitmele opositsiooniaktivistile üleskutsete eest osaleda loata meeleavaldustel lühiajalise vangistuse või rahatrahvi.

Märulipolitsei on kasutanud meeleavaldajate vastu korduvalt jõudu. Eriti suurt pahameelt on tekitanud protestijate põhjendamatu peksmine.

Vene meedias ja sotsiaalvõrgustikes on vallandanud pahameeletormi video, milles on näha märulipolitseinikku opositsiooni meeleavalduse ajal Moskvas noort naist rusikaga kõhtu löömas.

Kreml märgib nii meeleavaldajate kui korrakaitsjate rikkumisi

Kreml fikseerib materjale, mis annavad tunnistust nii meeleavaldajate kui korrakaitseametkondade rikkumistest, kuid selles vallas on otsustab asju kohus, ütles Kremli pressisekretär.

Ajakirjanikud küsisid Dmitri Peskovilt, kas ta on täheldanud politseinike liigset jõukasutust protestijate vastu.

"Fikseerime nii seda kui teist, võtame teadmiseks. Kuid kordan taas: presidendiadministratsioon ei saa ega tohi langetada selles mingeid otsuseid, see ei ole Kremli õigus. Ainus, kes võib otsuseid langetada, on kohus," vastas ta.

Peskov kommenteeris ka videot, kus politseinik lööb meeleavaldusel kinni peetud naist rusikaga kõhtu.

"Vaieldamatult me fikseerime ja pöörame tähelepanu kõikidele materjalidele, kus on täiesti silmnähtavalt jäädvustatud juhtumis, mille osas, muide, käib ametkondlik sisejuurdlus," ütles Peskov.

Kreml fikseerib ka materjale, mis osutavad "allumatusele, enamgi veel, rünnakuid korrakaitsjate vastu, mis on nii sama vastuvõetamatud", ütles Peskov.