Moskvas surub meeleavaldusi maha Ukraina Berkuti kunagine komandör

Mõned analüütikud on nentinud, et Kusjuk mängis Maidani sündmustes olulist rolli, sest tema eestvedamisel läbi viidud vägivald 2013. aasta novembris õhutas president Viktor Janukovitši vastaseid meeleavaldajaid veelgi suuremale vastupanule, vahendavad Nastojaštšeje Vremja ja Moscow Times.

Sarnaselt ekspresident Janukovitšile põgenes ka Kusjuk Ukrainast ning nagu nüüd Moskva meeleavalduste ajal selgus, jätkab ta tööd samal erialal ehk rahvuskaardi eriüksuses. Tal on nüüd Venemaa kodakondsus ning tal on endiselt alles ka kunagine Berkuti aegne polkovniku auaste. Tema ja ka paljude teiste endiste Berkuti liikmete tööleasumistest Venemaa jõuametkondadesse räägiti tegelikult juba 2017. aastal.

Analüütik Leonid Beršidski nentis samas, et erinevalt Kiievist pole Moskvas märulipolitsei jõhkratele meetoditele mingit üleüldist pahameeletormi puhkenud.

"Emigrandina, kes protestidest osa ei võtnud, ei ole mul moraalset õigust süüdistada oma sünnilinna elanikke ükskõiksuses. Ainus, mis ma teha saan, on juhtida tähelepanu sellele, et see, mis oli käpardist diktaatori poolt juhitud Ukrainas aastal 2013. aastal vastuvõetamatu, on 2019. aastal vastuvõetav venemaalastele, keda juhib kompetentsem diktaator," lisas ta ja tunnistas, et Kremli hirmutamistaktika on olnud pärast 2011. aasta sündmusi edukas.