ERR Moskvas: vahistatud opositsioonikandidaat loodab endiselt linnaduuma valimistel osaleda

Paljud Moskva linnaduuma valimiste iseseisvad või opositsioonikandidaadid on vahi all santsioneerimata meeleavalduste korraldamise eest. Üks neist, Krasnoselski rajooni munitsipaalvolikogu esimees proovis teisipäeval kohtuotsuse edasi kaevata Moskva linnakohtus, aga edutult. Nüüd loodab ta, et Vene keskvalimiskomisjon ikka lubab teda valimistele.

Ilja Jašin ei saanud teisipäeval loota selle peale, et Moskva linnakohus tühistab rajooni kohtuotsuse, mille kohaselt sai ta kümme päeva aresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põhjus on selles, et ma tahan osaleda Moskva linnaduuma valimistel. Ja selleks, et puhastada teed "Ühtse Venemaa" kandidaadile, mind isoleeriti ja pandi arestimajja. Muid põhjusi minu vahi all olemisel ei ole. See ongi kõik. Ma istun siin,

sest ma võitlen enda ja oma toetajate valimisõiguste eest," rääkis ta.

Kohtuotsusest võib lugeda, et Jašin sai kümme päeva aresti massimeeseavalduste korraldamise reeglite rikkumise eest. Viimasel ajal võtavad Moskva kohtud vastu kümneid, kui mitte sadu taolisi otsuseid.

"Tegemist on Vene võimude poliitika teostamisega kohtuniku käe läbi, kohtumehhanismi abil. See on minu arust absoluutselt ebaseaduslik," sõnas Jašini advokaat Vadim Prohorov.

Juuli lõpus, kui Moskva linna valimiskomisjon ei lubanud Jašinil valimistel kandideerida, oli ta juba vahi all. Jašin aga kaebas otsuse edasi Vene keskvalimiskomisjonile. Nüüd loodab ta, et saab osaleda vähemalt oma kaebuse läbivaatamisel.

"Mis reaalsetest valimistest Moskvas võib rääkida, kui kõige tuntumad opositsioonikandidaadid on arestis ja ei saa täismahus võidelda oma registreerimise eest?" kommenteeris Prohorov.

Jašin vabaneb vahi alt neljapäeva õhtul kell 19.30.

"Aga me ootame, et jälle võib tulla politsei, panna ta politseiautosse või -bussi ja koostada mingi uue protokoll. Ma arvan, et võimude eesmärk on väljamõeldud põhjustel maksimaalselt pikendada areste septembri alguseni, et hoida inimesi vahi all vähemalt Moskva linnaduuma valimispäevani," ütles Prohorov.

Moskva linnaduuma valimised toimuvad 8. septembril.