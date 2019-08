Reformierakonda kuuluv Võrklaev ütles ERR-ile, et enne otsuse tegemist tahab ta ära oodata Pallingu ametliku avalduse, kus on kirjas ka konkreetsed kuupäevad.

"Kalle on mõista andnud, et septembris jätkab ta veel riigikogus, seega on veel veidike aega. Täna ma tean Kalle sõnu vaid ajakirjanduse pealt. Samas ma ei kahtle tema sõnades," ütles Võrklaev.

Kui Palling on teinud ametliku avalduse riigikogu liikme koha pealt taandumiseks, tuleb Võrklaeva sõnul teha otsus. "Siis tuleb otsustada, kas see mulle ka sobib, kas mul on huvi ning kes võiks minu asemel jätkata Rae vallavanemana," ütles Võrklaev, ning lisas, et ta soovib enne otsustamist asja rahulikult läbi mõelda ning välja pakkuda, mis saab edasi Rae vallas.

Võrklaev on enne riigikogu valimisi Harju Elule antud intervjuus öelnud, et valituks osutumisel alustab ta tööd rahvasaadikuna Toompeal.

Kui Võrklaev otsustab jääda Rae vallavanemaks, on valimistulemuste järgi järgmine asendusliige Keila abilinnapea Timo Suslov.

Kui ka Suslov ei soovi Toompeale minna, võib Pallingu asendusliikmena parlamenti pääseda endine Viimsi vallavolikogu liige Vladas Radvilavicius, kes on tuntust kogunud ka osatäitjana teleseriaalis "Pilvede all".

Kalle Palling kogus riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaa ringkonnas 1655 häält, Võrklaev 1025 ning Suslov 781.

Järjestikku neljandas riigikogu koosseisus töötav Palling teatas möödunud neljapäeval, et lahkub poliitikast ning ka riigikogust. Ta ütles ERR-ile antud intervjuus, et tahab ehitada uue karjääri erasektoris, konkreetselt startup-maailmas. Palling lisas, et kuigi ta lahkub riigikogust, jätkab ta esialgu veel Harku vallavolikogu esimehena.