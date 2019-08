Videot jagas laiemale avalikkusele Oxfordi Ülikooli Pembroke'i kolledzi araabia keele ja kultuurile keskenduv teadlane Elizabeth Kendall, vahendasid Sky News ja Business Insider.

Kendalli sõnul on video filmitud ISIS-e Jeemeni haru ühes üksuses 2017. aasta septembris ning videol astub üles üks haru liidritest. ISIS ilmselt ei kavatsenud nimetatud videoklippi kunagi avalikustada, kuid ilmselt sattus see pärast kokkupõrget rivaalitseva terroriorganisatsiooni ehk Al-Qaeda kohaliku haru AQAP kätte, kelle meediakanalites seda siis edasi jagati.

Videos on näha, kuidas äärmuslane kontrollib paberilt oma avalduse sõnu ja kuidas tema sõnavõttu hakkab segama linnuhääl. Äärmuslane katkestab ja proovib siis uuesti, kuid taas hakkab lind teda segama.

"Kangelaslik lind vaigistab järeleandmatult ISIS-lase katse uuendada truudusvannet kaliifile. Liidri nõrk mälu annab samuti oma panuse," nentis Kendall Twitteris sarkastiliselt.

Video (vaadata koos heliga):

#ISIS #Yemen thwarted by loudly squawking bird: Heroic bird relentlessly drowns out ISIS-Y's attempt to renew allegiance to the caliph. Leader's feeble memory adds to the woes... These bodged "takes" didn't make it into the official video of this solemn event, released end July pic.twitter.com/8w7sp79LcL

To answer everyone's questions in a single tweet (squawk): the bodged video takes were released by #alQaeda's Hidaya Media this week. #AQAP likely found it when they overran the #ISIS camp in Qayfa #Yemen this summer. I've traced the original blooper-free ISIS-Y video to 9/2017 https://t.co/C6EDcTccMY