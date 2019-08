Liikva Päikesekodul on raskusi pangalt laenu saamisega

"Aktuaalne kaamera" on alates kevadest jälginud eraalgatust rajada Harku valda Liikva külla autismihäiretega inimestele keskus. Nüüd on vald kehtestanud detailplaneeringu ja kopa võiks maasse lüüa. Puudu on kolmandik vajaminevast rahast - miljon eurot. Pangad suhtuvad Liikva Päikesekodule laenu andmisse aga ettevaatlikult, kinnitas projekti juht.

Harku vallas Liikval võrsub õunapuuallee. See on seni ainuke jälg autistide erihoolekandekülast, mis peaks patsiante vastu võtma järgmisel suvel - kokku 30 inimest. Harku vald kehtestas eriplaneeringu, valla jaoks on küla teretulnud.

"Nii palju kui meil sotsiaalvaldkonna inimesed sellega igapäevaselt tegelevad, siis on vaadanud, siis ikkagi Harku vallas, Harjumaal ja meie ümbruses väidetavalt on see 30 kohta ja see tuleb täis. Selles mõttes ma ei kahtle, et me need 30 kohta ära täidame," ütles Harku vallavanem Erik Sandla.

Projekti juht - autistist lapse isa Janno Kell selgitab - autist vajab rahulikku, harjunud keskkonda ja tähelepanu. Kui see puudub, võib autist muutuda ettearvamatuks. See puudutab neid autiste, kes iseseisvalt toime ei tule. Kui luua neile soodus keskkond, säästab riik raha ja spetsialiste hiljem raskesti hallatavate hooldamise pealt. Selleks on Liikva kodu vaja, ütleb Janno Kell. Kaks kolmandikku rahast on andnud Euroopa Regionaalarengu fond, sotsiaalministeerium ning eraannetajad. Projekt ja ehitaja on olemas. Puudu on miljon eurot, kuid pangad on skeptilised laenu andmisega.

"On tegemist esimese omalaadse sellise projektiga. Mis liigitab selle projekti ikkagi alustavate ettevõtete sekka. Teiseks - kuna tegemist on sihtasutustega, pole piisavalt kinnisvaratagatisi," rääkis SA Liikva Päikesekodu projektijuht Janno Kell.

Liikva Päikesekodu pöördus Tallinna poole - linn võiks kirjutada pangalaenu saamiseks sihtasutusele garantiikirja. Tallinn on huvitatud teenuskohtadest Liikva kodus, kuid pole valmis garantiikirja kirjutama. Põhjendus - selle teenuse eest vastutab riik.

"Linnal puudub õiguslik alus kinnitusi anda. kuna see on teenus, mida pakub sotsiaalkindlustusamet. Kindlasti on mõistlik sotsiaalkindlustusametisse pöörduda praegusel etapil," sõnas Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Eestis on erinevatel andmetel 4000 kuni 8000 autisti. Neist äärmiselt kahjustava käitumisega alla viie protsendi. Nende arvu vähendamisele aitaks kaasa keskuste loomine nagu Liikval kavas, ütleb Janno Kell.