Eesti kõige õnnetusterohkem ristmik asub Tartus

Enim õnnetusi toimub suurtel ristmikel, neist ligi pooled on tagant otsasõit ja veerand liiklusõnnetusi juhtub reastumisel või kõrvalrajale kaldumisel, selgub liikluskindlustusfondi statistikast.

Eesti kõige avariiderohkemal Riia ringil Tartus on viimase 12 kuu jooksul toimunud 133 liiklusõnnetust. Lähiaastatel ehitatakse see ring ümber ja siis suunatakse kergliiklejad tunnelisse. Maapinna tasandile jääks Riia tänava liiklus ja viaduktile suunatakse Tallinna-Võru liiklus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järgmised rohkete liiklusõnnetustega ristmikud on pealinnas. Kõige enam ehk 95 õnnetust on viimase 12 kuu jooksul juhtunud Sikupilli ristmikul.

Tallinna Akadeemia tee ringil oli samal perioodil 94 õnnetust, avariide arv on seal kasvanud paar aastat. Õnnetuste põhjuseks on fondi hinnangul tavatu liikluskorraldus ringilt välja sõites. Nii palju õnnetusi ümberreastumisel teistel ringristmikel ei ole.



Võrreldes eelnevate aastatega on Tallinnas liiklusõnnetuste arv enim kasvanud Tammsaare tee ristmikel. Delta Plaza liiklussõlmes toimus 95, Tondi ristmikul 91 ja Sõpruse puiestee ristmikul 90 avariid.

Eesti Liikluskindlustusfondi kahjuennetuse juht Ülli Reimets ütles, et sageli ei ole liikluskorraldus üha kasvava liiklusvoo puhul enam mõistlik.

"Näiteks siinsamas Tammsaare-Tondi tänava ristmikul pärast ümberkorraldusi kurdavad sõidukijuhid väga, et on arusaamatult joonistatud rajad Tondi tee poolt tulles vasakule Tammsaare teele keerates, see tekitab segadust ja seal juhtub ka palju õnnetusi," rääkis Reimets.

Ta lisas, et kui ehitati Haabersti liiklussõlme, tõusis kohe hüppeliselt Tammsaare tee liiklusõnnetuste arv.

"Sõidukid hakkavad otsima võimalusi, kuidas tee-ehitusest ümber saada ja siis liikluskoormus ootamatult, etteplaneerimatult kasvab mingites tänavalõikudes, see on üks põhjus. Üks põhjus on kasvanud liiklusvoog, kui kusagil on elamurajooni laiendatud kõvasti, inimesed on hakanud kõvasti liikuma, aga ei ole teid-tänavaid laiemaks tehtud või ümber tehtud, mis võtaks vastu sellist liiklejate hulka," selgitas kahjuennetuse juht.