Tartu linn ja maanteeamet on viimaste aastate jooksul valmistunud õnnetusterohket Riia ringristmikku kahetasandiliseks ehitama ja järgmisel aastal pidi ehitus ka algama. Praeguseks on plaanid aga muutunud, sest kehtiva riigieelarvestrateegia järgi Riia ringi ehituseks raha siiski ei eraldata ja seega võib ka ohutuma liiklussõlme loomine edasi lükkuda.

Liikluskindlustuse Fondi andmetel on Tartu Riia ristmik Eesti kõige õnnetusterohkem ristmik – viimase 12 kuu jooksul on seal juhtunud üle 120 liikluskindlustuse juhtumiks liigituvat avariid.

Kuigi riikliku teehoiukava järgi on ringristmiku kahetasandiliseks ehitamise projektiga plaan hiljemalt järgmise aasta alguses ehitushange välja kuulutada, ei pruugi idee sellisel kujul siiski reaalsuseks saada. Põhjus selles, et kevadel vastu võetud riigieelarve strateegias on teistsugused teehoiuvahendite mahud, kui algselt planeeriti, mistõttu tuleb parandusi sisse viia ka teehoiukavas, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teedetalituse juhataja Julia Bergštein.

Korrektuurid selles kontekstis tähendavad teehoiukavas vähemalt 34 miljoni euro suurust kärbet ning üheks kärpekohaks võib teoreetiliselt olla ka Tartus asuva Riia ringristmiku uuendus.

"Kui raha juurde ei saa, siis ilmselt peab selle projekti elluviimist edasi lükkama, et eks uus kinnitatud teehoiukava näitab täpsemalt, kuidas ja mis," sõnas Bergštein.

Bergštein ütles, et uus teehoiukava tuleb vabariigi valitsusele kinnitamiseks esitada novembris. Seega hiljemalt novembri lõpuks võiks selgus majas olla ka Riia ringi uuendamisega seotud plaanides. Küsimusele, kas ja millised on teehoiukavas veel kohad ja projektid, kust ressursse koomale tõmmata, vastas Bergštein nii: "Kärped tuleb teha järgmine aasta, aga et kust täpsemalt see kärbe toimub, siis seda ma praegu küll öelda ei saa. Ei pruugi olla mingi ehitusobjekt, võib-olla lihtsalt erinevatest meetmetest, et mingisuguseid konkreetseid objekte ma küll siin praegu välja ei tooks."

Kui aga Riia ringristmiku uuendus tõesti üheks kärpekohaks saab, tähendab see, et ehitushanget lähitulevikus välja ei kuulutata ning selle võrra venib ka valmimine. Ka maanteeameti strateegilise planeerimise direktor Martin Lengi ütles Eesti Rahvusringhäälingule antud kirjalikus kommentaaris, et kuna riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 ja samuti ka 2020. aasta riigieelarve ei toeta kehtivat teehoiukava, siis suure tõenäosusega lükkub rahapuuduse tõttu Riia ringi uuendamine edasi.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul valmistab tekkinud teadmatus nördimust, sest suur töö on juba tehtud selleks, et ligikaudu kahe aasta pärast oleks Riia ring kahetasandiliseks ehitatud. Näiteks on Tartu linn investeerinud pool miljonit eurot, et osta tee-ehituseks vajalikke maatükke ning ka järgmise aasta eelarves on projekti jaoks reserveeritud Klaasi sõnul üle poole miljoni euro.

"Projekteerimine on ju läbi viidud, palju raha on kulutatud. Kui me selle nüüd ei tea kuhu edasi lükkame, siis tähendab see seda, et tuleb jälle kõike otsast peale hakata, sellepärast, et projektid ju ka vananevad, nii et igal juhul väga selge sõnum Vabariigi Valitsusele Tartust on selline, et Riia ring tuleb vastavalt meie kokkulepetele ja plaanidele rekonstrueerida."

Riia ringristmiku kahetasandiliseks ehitamine maksab hinnanguliselt 22 miljonit eurot, Tartu linna osa on sellest ligi 1,5 miljonit eurot.